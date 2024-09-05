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Рада поддержала назначение Гринчук главой Минприроды

Четверг 05 сентября 2024 15:38
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Рада поддержала назначение Гринчук главой Минприроды Фото: Светлана Гринчук, глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов (mepr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Верховная Рада назначила нового министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Должность получила Светлана Гринчук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Зализняка.

Решение поддержали 246 народных депутатов.

Рада поддержала назначение Гринчук главой Минприроды

Фото: результаты решения (t.me/yzheleznyak)

Что известно о Гринчуке

Родилась в Черновицкой области. Получала финансово-экономическое образование в Черновицком торгово-экономическом институте.

Во время работы в Минприроды занималась ратификацией, а также имплементацией Парижского климатического соглашения и обеспечением выполнения Украиной международных обязательств по Киотскому и Монреальскому протоколам.

29 июля 2022 года распоряжением Кабинета Министров назначена на должность заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции. В частности координировала работу по вопросам изменения климата, евроинтеграции, устойчивого развития, энергетической эффективности и климатических финансов.

Была советником на общественных началах главы Министерства финансов Украины и премьер-министра Украины.

В 2023, до назначения на должность заместителя Министерства энергетики Украины (5 сентября 2023 года), была директором Офиса поддержки реформ при Минэнерго.

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3 сентября ряд министров подали заявления на отставку и уже вчера, 4 сентября, в Верховной Раде поддержали решение об увольнении:

В частности, увольнения ожидает глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба, который также написал заявление об отставке. Как сообщают источники РБК-Украина, министр может возглавить одно из важнейших посольств.

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