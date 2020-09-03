ПриватБанк програв суд, а в Харківській області почалися пожежі: новини за 2 вересня

Колаж РБК-Україна

В Харківській області виникли пожежі, ПриватБанк програв суд у справі про вклади Суркісів, Навального отруїли бойовою отрутою класу "Новічок". Детальніше про те, що сталося в середу, 2 вересня, - в матеріалі РБК-Україна

Пожежа у Харківській області повністю знищила село

Пожежі у Харківській області 2 вересня виникли одночасно у трьох районах - в Дворічанському, Чугуївському та Шевченківському. В Дворічанському районі мінімум три осередки пожежі.

В результаті події евакуювали 52 людини. Вогонь знищив 20 житлових будинків.

Через пожежу повністю знищено населений пункт.

ТКГ узгодила нові ділянки розведення сил на Донбасі

Тристороння контактна група погодила 4 нові ділянки розведення сил на засобів та Донбасі. Рішення було ухвалено під час засідання ТКГ.

Також на засіданні ТКГ погодили 19 ділянок розмінування на Донбасі

ПриватБанк програв суд у справі щодо вкладів Суркісів

У середу, 2 серпня, Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, до державного "ПриватБанку". Справа стосується обслуговування депозитів компаній на 350 млн доларів.

Про це повідомив юрист банку Андрій Пожидаєв під час брифінгу за результатом судового засідання.

"З точки зору закону, у задоволенні заяви мали б відмовити, на це ми очікуємо від справедливого і розумного, зваженого суду", - заявив він.

Росія звинуватила Україну в "дестабілізації ситуації в Білорусі"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про сотні екстремістів, нібито підготовлених в Україні для дестабілізації ситуації в Білорусі. Їхньою метою "є розгойдування ситуації в республіці і перенесення мирних протестів в гарячу фазу".

Про це він заявив на брифінгу після переговорів з головою МЗС Білорусі Володимиром Макєєвим.

Більш того, за його словами, в Україні знаходяться табори нібито підготовки таких екстремістів, зокрема, у Волинській та Дніпропетровській областях.

Навального отруїли бойовою отрутою класу "Новічок"

Німецькі військові токсикологи з'ясували, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний бойовою речовиною класу "Новічок". Використання цієї отрути потрапляє під дію Конвенції про заборону хімічної зброї.

Про це йдеться в заяві представника Кабінету міністрів Німеччини Штеффана Зайберта, передає прес-служба уряду.

Повідомляється, що за ініціативою клініки "Шаріте" спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічний тест.

У Києві напали на народного депутата Полякова

У Києві невідомий скоїв напад на народного депутата. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про умисне нанесення легких тілесних ушкоджень.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Інцидент стався близько 4:30 ранку 2 вересня біля одного з будинків на вулиці Богдана Хмельницького.

Арахамія назвав причини виключення Лероса з фракції

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав причини виключення народного депутата Гео Лероса з фракції. Він заперечив, що президент Володимир Зеленський дзвонив і вимагав його виключення.

Про це він розповів журналістам.

"Ні, це неправда (про дзвінок президента, - ред.)... У нього був конфлікт з очільником Офісу президента, ми до цього як фракція ставилися абсолютно нейтрально", - сказав Арахамія.

НБУ виводить з обігу ще одну монету

Національний банк виводить з обігу монету номіналом 25 копійок. З 1 жовтня монета цього номіналу перестає бути платіжним засобом.

Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, протягом трьох років монети можна буде здати в банки.

ВООЗ оновить правила тестування на коронавірус, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України обговорило з представниками Всесвітньої організації охорони здоров'я оновлення правил тестування на коронавірус. ВООЗ обіцяє оновити правила наступного тижня.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він зазначив, що в протокол щодо тестування на коронавірусну хворобу введуть швидкі тести на антиген.

Тим часом станом на 2 вересня в Україні виявили 2495 нових випадків коронавіруса. Найбільше заражень в Києві, Харківській, Одеській, Львівській областях.

Україну накриє грозами: синоптики попередили про похолодання

Погода в Україні принесе грозові дощі й похолодання на значну частину країни вже в п'ятницю, 4 вересня. А до вихідних прохолодне повітря добереться навіть до Півдня. Грози і дощі у наступні п'ять днів будуть переміщатися по країні.

А ось 3 вересня за прогнозом Українського гідрометцентру на пару градусів прохолодніше стане на Півночі (+27+30), на Півдні, Сході і в Центрі, як і раніше спека (+32+35). А от у західних областях завтра холоднувато (+21+23). Крім того, Захід накриють грозові дощі.