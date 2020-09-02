ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На засіданні ТКГ погодили 19 ділянок розмінування на Донбасі

Київ, Середа 02 вересня 2020 21:08
На засіданні ТКГ погодили 19 ділянок розмінування на Донбасі
Фото: сапери ДСНС (facebook.com pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У середу, 2 вересня, на засіданні Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі погодила координати 19 пріоритетних ділянок розмінування на сході України. При цьому, 20 ділянку поблизу Золотого будуть розміновувати в рамках проведення робіт по відкриттю додаткового КПВВ в цьому районі.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Розмінування ділянки поблизу Золотого попередньо заплановано на листопад.

Також сторони повністю узгодили рамкове рішення про протимінної діяльності, яка стане основою для проведення робіт з гуманітарного розмінування в майбутньому.

Нагадаємо, ТКГ погодила чотири нові ділянки розведення сил і коштів на Донбасі.

Крім того, українська делегація в ТКГ запропонує варіанти переговорів з представниками ОРДЛО, які можуть проходити у форматі круглих столів.

Додамо, що Україна в ТКГ стурбована тим, що російська сторона відмовляється затвердити вже узгоджених 13 ділянок для розмінування.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ДонбасКонтактная група
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся