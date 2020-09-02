На засіданні ТКГ погодили 19 ділянок розмінування на Донбасі

Фото: сапери ДСНС (facebook.com pressjfo.news)

У середу, 2 вересня, на засіданні Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі погодила координати 19 пріоритетних ділянок розмінування на сході України. При цьому, 20 ділянку поблизу Золотого будуть розміновувати в рамках проведення робіт по відкриттю додаткового КПВВ в цьому районі.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Розмінування ділянки поблизу Золотого попередньо заплановано на листопад.

Також сторони повністю узгодили рамкове рішення про протимінної діяльності, яка стане основою для проведення робіт з гуманітарного розмінування в майбутньому.

Нагадаємо, ТКГ погодила чотири нові ділянки розведення сил і коштів на Донбасі.

Крім того, українська делегація в ТКГ запропонує варіанти переговорів з представниками ОРДЛО, які можуть проходити у форматі круглих столів.

Додамо, що Україна в ТКГ стурбована тим, що російська сторона відмовляється затвердити вже узгоджених 13 ділянок для розмінування.