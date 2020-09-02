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НБУ виводить з обігу ще одну монету

Київ, Середа 02 вересня 2020 13:12
НБУ виводить з обігу ще одну монету
Фото: монета 25 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Монета номіналом 25 копійок виводиться з обігу з 1 жовтня

Національний банк виводить з обігу монету номіналом 25 копійок. З 1 жовтня монета цього номіналу перестає бути платіжним засобом.

Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, протягом трьох років монети можна буде здати в банки.

Нагадаємо, Національний банк з 1 жовтня 2019 року почав поступове вилучення з обігу монети номіналом 25 копійок.

Відзначимо, Національний банк України планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами.

При цьому Національний банк не планує вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень. Вони в міру зносу паралельно будуть замінюватися монетами тих номіналів, які будуть випускатися в обіг.

За даними НБУ, після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу 1000 грн номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів. З цього ряду шість будуть банкноти, шість - монети.

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