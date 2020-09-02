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ПриватБанк програв суд у справі щодо вкладів Суркісів

Київ, Середа 02 вересня 2020 22:38
ПриватБанк програв суд у справі щодо вкладів Суркісів
Фото: ПриватБанк (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У середу, 2 серпня, Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, до державного "ПриватБанку". Справа стосується обслуговування депозитів компаній на 350 млн доларів.

Про це повідомив юрист банку Андрій Пожидаєв під час брифінгу за результатом судового засідання.

"З точки зору закону, у задоволенні заяви мали б відмовити, на це ми очікуємо від справедливого і розумного, зваженого суду", - заявив він.

За словами юриста, "ПриватБанк" не збирається виплачувати 350 млн доларів на користь офшорних компаній, але Державна виконавча служба може стягнути їх за запитом іншої сторони.

"Подальший порядок дій покладається на плечі Державної виконавчої служби. Саме вона має вчинити або не вчинити ті дії, які були визначені Печерським районним судом", - додав Пожидаєв.

Юрист наголосив, що банк буде подавати апеляцію. Про намір оскаржити рішення Печерського районного суду також заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Ми обов’язково оскаржимо ухвалу в апеляційній інстанції", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, раніше "ПриватБанк" заявляв про виявлення підробки документів у справі про депозити на 250 млн доларів сім'ї Суркісів.

Крім того, у державному "ПриватБанку" пояснювали, що суд може зобов'язати Державну виконавчу службу примусово стягнути з банку кошти на користь сім'ї Суркісів.

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