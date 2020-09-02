ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Пожежа у Харківській області повністю знищила село

Дворічанський район, Середа 02 вересня 2020 20:32
Пожежа у Харківській області повністю знищила село
Фото: пожежа у Харківській області (kh.dsns.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Харківській області через пожежу, яка виникла у Дворічанському лісництві, повністю знищено населений пункт. Пожежу продовжують гасити.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.

Глава ОДА не розповів, який саме населений пункт було знищено вогнем, але додав, що у ще у двох селах є місця займання.

"Наразі жертв немає, кількість постраждалих з’ясовується", - зазначив він.

Пожежу продовжує гасити наземна техніка, авіація та пожежний потяг.

Нагадаємо, сьогодні на території Дворічанського лісництва у Харківській області сталася масштабна пожежа. Через сильний вітер вогонь перекинувся на село Гороб'ївка, де знищив 8 будинків.

До ліквідації пожежі у Дворічанському районі залучили пожежні поїзди.

Через лісові пожежі у Харківській та Луганській областях президент України Володимир Зеленський скликав термінову нараду.

Крім того, у райони лісових пожеж вирушила урядова команда, яка звітуватиме президенту та прем'єру про ситуацію там.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Харківпожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся