Пожежі в Харківській області: евакуювали 52 осіб, одна людина постраждала

Фото з місця події (dsns.gov.ua)

В результаті пожеж, що спалахнули 2 вересня в Харківській області, евакуювали 52 людини. Вогонь знищив 20 житлових будинків.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

При цьому одна особа звернулась до лікарні з попереднім діагнозом - отруєння чадним газом.

"Внаслідок пожежі знищено 20 житлових будинків та 1 особа звернулась до лікарні з попереднім діагнозом - отруєння чадним газом. Для евакуації населення залучено автобус. На місці пожежі евакуйовано 52 людини (40 осіб з села Горобівка і 12 осіб з села Гряниківка", - йдеться в повідомленні.

Розміщення евакуйованих людей планується на базі поліклініки та ліцею селища Дворічна.

Нагадаємо, сьогодні під Харковом спалахнула масштабна пожежа, яка почала швидко поширюватися через сильний вітер.

Також РБК-Україна писало, що в Харківській області через пожежу повністю знищений населений пункт.

Відзначимо, до ліквідації пожежі у Дворічанському районі залучили пожежні поїзди.

Через лісові пожежі у Харківській і Луганській областях президент України Володимир Зеленський скликав термінову нараду.