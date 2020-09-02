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ТКГ узгодила нові ділянки розведення сил на Донбасі

Київ, Середа 02 вересня 2020 20:56
ТКГ узгодила нові ділянки розведення сил на Донбасі
Фото: українські військові (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Тристороння контактна група погодила 4 нові ділянки розведення сил на засобів та Донбасі. Рішення було ухвалено під час сьогоднішнього засідання ТКГ.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Крім того, безпековій групі поставили завдання розробити детальний план та фіналізувати проект доповнення до рамкового рішення ТКГ про розведення сил та засобів від 21 вересня 2016 року.

На яких саме ділянках планують в майбутньому провести розведення сил, поки не розголошують.

Нагадаємо, на засіданні 19 серпня українська сторона в ТКГ підтримала пропозицію щодо 4 нових ділянок розведення сил та засобів на Донбасі.

Додамо, наприкінці липня віце-прем'єр Олексій Резніков заявляв, що Україна наблизилася до виконання домовленостей "нормандської четвірки" щодо розведення сил на Донбасі.

Крім того, президент Володимир Зеленський пояснював, чому в минулі роки виникали проблеми з виконанням домовленостей щодо розведення сил на Донбасі.

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