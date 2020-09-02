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Арахамія назвав причини виключення Лероса з фракції

Київ, Середа 02 вересня 2020 10:37
Арахамія назвав причини виключення Лероса з фракції
Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав причини виключення народного депутата Гео Лероса з фракції. Він заперечив, що президент Володимир Зеленський дзвонив і вимагав його виключення.

Про це він розповів журналістам.

"Ні, це неправда (про дзвінок президента, - ред.)... У нього був конфлікт з очільником Офісу президента, ми до цього як фракція ставилися абсолютно нейтрально", - сказав Арахамія.

Глава фракції зазначив, що півроку Лерос робив заяви, однак фракція у це не втручалася.

"Але коли ти знаходишся в партії президента і починаєш вже чіпати президента, і кажеш, що мені президент не подобається, я критикую його програму, його дії... Це нормальний процес, коли людина скаже, мені не подобається тут знаходитися - у партії президента - я піду до іншої партії", - зазначив нардеп.

Парламентар підкреслив, що Лерос був списочником, і якби він самостійно написав заяву, то втратив би мандат.

"Тому ми йому фактично допомогли не втратити мандат... Він не самостійно ці тексти пише, я знаю, хто йому пише, але не буду казати... Вже півроку його статистика голосувань 15% від голосувань фракції", - додав Арахамія.

Нагадаємо, вчора Лероса виключили зі складу фракції "Слуга народу"; депутати зібрали більшість підписів.

Як писало РБК-Україна, напередодні згорів автомобіль Лероса на столичному Печерську; поліція взялася розслідувати інцидент.

Раніше Лерос опублікував відеозаписи нібито з Денисом Єрмаком - братом керівника ОП Андрія Єрмака, на яких схожа на Дениса людина обговорює з невстановленими особами призначення на різні державні посади.

Керівник ОП спростував правдивість відеозаписів і звернувся у правоохоронні органи.

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