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Росія звинуватила Україну в "дестабілізації ситуації в Білорусі"

Москва, Середа 02 вересня 2020 14:10
Росія звинуватила Україну в "дестабілізації ситуації в Білорусі"
Фото: Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про сотні екстремістів, нібито підготовлених в Україні для дестабілізації ситуації в Білорусі. Їхньою метою "є розгойдування ситуації в республіці і перенесення мирних протестів в гарячу фазу".

Про це він заявив на брифінгу після переговорів з головою МЗС Білорусі Володимиром Макєєвим.

Більш того, за його словами, в Україні знаходяться табори нібито підготовки таких екстремістів, зокрема, у Волинській та Дніпропетровській областях.

"Є підтверджені дані про те, що така діяльність ведеться з території України. Там є і "Тризуб" Степана Бандери, і С-14, є "Національний корпус", є "Правий сектор". Всі ці структури активно займаються провокуванням радикальних дій у Мінську та інших містах Білорусі", - заявив він.

Лавров вважає, що спецслужби РФ і Білорусі повинні цим займатися більш предметно.

"За нашими оцінками, близько двохсот екстремістів натренованих на українській території зараз перебувають в Республіці Білорусь", - заявив він.

Нагадаємо, Володимир Макей заявив, що влада країни не дозволила реалізувати український сценарій "кольорової революції" ззовні.

Раніше білоруська опозиція заявила про небажання повторення українського сценарію в Білорусі.

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