Пожежі в Харьківській області виникли одночасно в трьох районах, - ОДА

Фото: пожежі в Харківській області (ДСНС)

Пожежі у Харківській області 2 вересня виникли одночасно у трьох районах - в Дворічанському, Чугуївському та Шевченківському. В Дворічанському районі мінімум три осередки пожежі.

Про це повідомили у прес-службі Харківської ОДА.

За словами глави адміністрації Олексія Кучера, пожежу наразі не зупинили, але швидкість її розповсюдження зменшилася у зв'язку з тим, що стих вітер.

"Пожежі виникли сьогодні дивним чином у трьох районах. Окрім Дворічанського, ще в Чугуївському та Шевченківському. І осередки знаходилися в різних місцях", - сказав він.

Всього вогонь знищив 22 будинки. Більшість людей відмовилися від розселення в тимчасове житло. Щонайменше 100 осіб готові розмістити в місцях, які готувалися для обсервації хворих на коронавірус.

Також глава ОДА запевнив, що питання компенсації за втрачене житло буде вирішено оперативно та найближчим часом.

Як відомо, в Харківській області 2 вересня спалахнули пожежі. В результаті надзвичайної події із двох сіл евакуювали 52 людини. Одна особа звернулась до лікарні через отруєння чадним газом.

РБК-Україна писало, що в Харківській області через пожежу повністю знищений населений пункт.