ПриватБанк проиграл суд, а в Харьковской области начались пожары: новости за 2 сентября

Коллаж РБК-Украина

В Харьковской области возникли пожары, ПриватБанк проиграл суд по делу о вкладах Суркисов, Навального отравили боевым ядом класса "Новичок". Подробнее о том, что произошло в среду, 2 сентября, - в материале РБК-Украина

Пожар в Харьковской области полностью уничтожил село

Пожары в Харьковской области 2 сентябре возникли одновременно в трех районах - в Двуречанском, Чугуевском и Шевченковском. В Двуречанском районе минимум три очага пожара.

В результате происшествия эвакуировали 52 человека. Огонь уничтожил 20 жилых домов.

Из-за пожара полностью уничтожен населенный пункт.

ТКГ согласовала новые участки разведения сил на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа согласовала 4 новых участка разведения сил и средств на Донбассе. Решение было принято во время заседания ТКГ.

Также на заседании ТКГ согласовали 19 участков разминирования на Донбассе

ПриватБанк проиграл суд по делу о вкладах Суркисов

В среду, 2 августа, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, к государственному "ПриватБанку". Дело касается обслуживания депозитов компаний на 350 млн долларов.

Об этом сообщил юрист банка Андрей Пожидаев во время брифинга по результатам судебного заседания.

"С точки зрения закона, в удовлетворении заявления должны были отказать, на это мы ожидаем от справедливого и разумного, взвешенного суда", - заявил он.

Россия обвинила Украину в "дестабилизации ситуации в Беларуси"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о сотнях экстремистах, якобы подготовленных в Украине для дестабилизации ситуации в Беларуси. Их целью "является раскачивание ситуации в республике и перевод мирных протестов в горячую фазу".

Об этом он заявил на брифинге после переговоров с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

Более того, по его словам, в Украине находятся лагеря якобы подготовки таких экстремистов, в частности, в Волынской и Днепропетровской областях.

Навального отравили боевым ядом класса "Новичок"

Немецкие военные токсикологи выяснили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым веществом класса "Новичок". Использование этого яда попадает под действие Конвенции о запрещении химического оружия.

Об этом говорится в заявлении представителя Кабинета министров Германии Штеффана Зайберта, передает пресс-служба правительства.

Сообщается, что по инициативе клиники "Шарите" специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест.

В Киеве напали на народного депутата Полякова

В Киеве неизвестный совершил нападение на народного депутата. Полиция открыла уголовное дело по статье об умышленном нанесении легких телесных повреждений.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Инцидент произошел около 4:30 утра 2 сентября возле одного из домов на улице Богдана Хмельницкого.

Арахамия назвал причины исключения Лероса из фракции

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал причины исключения народного депутата Гео Лероса из фракции. Он отрицает, что президент Владимир Зеленский звонил и требовал его исключения.

Об этом он рассказал журналистам.

"Нет, это неправда (о звонке президента, - ред.)... У него был конфликт с главой Офиса президента, мы к этому как фракция относились абсолютно нейтрально", - сказал Арахамия.

НБУ выводит из обращения еще одну монету

Национальный банк выводит из обращения монету номиналом 25 копеек. С 1 октября монета этого номинала перестает быть платежным средством.

Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в течение трех лет монеты можно будет сдать в банки.

ВОЗ обновит правила тестирования на коронавирус, - Ляшко

Министерство здравоохранения Украины обсудило с представителями Всемирной организации здравоохранения обновление правил тестирования на коронавирус. ВОЗ обещает обновить правила на следующей неделе.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он отметил, что в протокол по тестированию на коронавирусную болезнь введут быстрые тесты на антиген.

Тем временем по состоянию на 2 сентября в Украине выявили 2495 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Одесской, Львовской областях.

Украину накроет грозами: синоптики предупредили о похолодании

Погода в Украине принесет грозовые дожди и похолодание на значительную часть страны уже в пятницу, 4 сентября. А к выходным прохладный воздух доберется даже до Юга. Грозы и дожди в следующие пять дней будут перемещаться по стране.

А вот 3 сентября, по прогнозу Украинского гидрометцентра на пару градусов прохладнее станет на Севере (+27+30), на Юге, Востоке и в Центре по-прежнему жара (+32+35). А вот в западных областях завтра холодновато (+21+23). Кроме того, Запад накроют грозовые дожди.