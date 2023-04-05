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Российские военные обстреляли два предприятия в Херсоне

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Херсон, Среда 05 апреля 2023 17:43
Российские военные обстреляли два предприятия в Херсоне Иллюстративное фото: российские военные обстреляли два предприятия в Херсоне (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты снова ударили по гражданской инфраструктуре Херсона. Под вражеский обстрел попали два коммунальных предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В результате обстрела на территории одного предприятия повреждена стена здания, асфальтное покрытие во дворе. Также взрывная волна уничтожила стекла в окнах.

Админздание другого предприятия также потерпело разрушений.

По предварительным данным, люди не пострадали.

Напомним, сегодня в Херсоне трижды в день сообщали о взрывах.

К тому же, в среду россияне из артиллерии обстреляли центр Берислава, в результате чего пострадал человек.

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