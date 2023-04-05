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Военные бригады "Эдельвейс" показали момент сбития вражеского вертолета

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Украина, Среда 05 апреля 2023 21:42
Военные бригады "Эдельвейс" показали момент сбития вражеского вертолета Фото: военные бригады "Эдельвейс" показали момент сбития вражеского вертолета (wikipedia.org)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные на востоке показали момент сбития российского вертолета.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на 10 отдельную горно-штурмовую бригаду "Эдельвейс".

"Благодаря внимательности и профессионализму наших противовоздушных подразделений он немедленно был сбит", - сообщили в бригаде.

Кроме того, "Эдельвейсы" сообщили, что для эвакуации подбитого россиянина прибыл еще один "смертник" на вертолете, который также в результате был поврежден, однако пилот успел сбежать, так и оставив своего "побратима".

Напомним, сегодня Генштаб сообщил, что украинские военные сбили российский вертолет.

Ранее мы также писали, что пограничники приземлили очередной российский дрон в Луганской области.

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