ВСУ уничтожили пушку "Гиацинт-Б", из которой россияне били по Херсонской области (видео)

Украинские артиллеристы уничтожили российскую пушку "Гиацинт-Б". При помощи нее враг атаковал населенные пункты Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Facebook.

"Артиллеристы 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжого Алексея Алмазова уничтожили орковскую пушку 2A36 "Гиацинт-Б", которая обстреливала мирные села Херсонской области", - рассказывают в ВМФ.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные за прошедшие сутки уничтожили две системы противовоздушной обороны россиян.

Также мы писали, что пограничники вместе с военными отбили "мясной штурм" россиян в Бахмуте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единый домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.