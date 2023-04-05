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ВСУ уничтожили пушку "Гиацинт-Б", из которой россияне били по Херсонской области (видео)

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Среда 05 апреля 2023 21:58
ВСУ уничтожили пушку "Гиацинт-Б", из которой россияне били по Херсонской области (видео) Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили пушку "Гиацинт-Б", из которой россияне били по Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские артиллеристы уничтожили российскую пушку "Гиацинт-Б". При помощи нее враг атаковал населенные пункты Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Facebook.

"Артиллеристы 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжого Алексея Алмазова уничтожили орковскую пушку 2A36 "Гиацинт-Б", которая обстреливала мирные села Херсонской области", - рассказывают в ВМФ.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные за прошедшие сутки уничтожили две системы противовоздушной обороны россиян.

Также мы писали, что пограничники вместе с военными отбили "мясной штурм" россиян в Бахмуте.

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