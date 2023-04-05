Предприниматели могут получить по 10 тысяч евро на развитие бизнеса: инструкция

Украинские предприниматели могут подать заявки на получение грантов по 10 тысяч евро на развитие бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на платформу USF .

До 9 апреля украинские предприниматели могут подать заявки на грант до 400 000 гривен (эквивалент 10 000 евро) на развитие бизнеса.

Кто может подать заявку на получение гранда

Для подачи заявки ваше предприятие должно быть зарегистрировано в следующих областях Украины:

Черниговская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Николаевская;

Запорожская;

Донецкая;

Луганская;

Одесская;

Днепропетровская;

Полтавская;

Кировоградская;

Киевская (за исключением города Киева) области;

Кроме того, для того, чтобы зарегистрироваться, должен быть соблюден ряд правил, а именно:

предприятия не должны размещаться и осуществлять свою деятельность на временно оккупированных территориях;

собственники предприятий должны быть гражданами Украины;

численность работников на момент участия - от 11 до 249 человек;

от одного претендента - только одна заявка;

компания не осуществляет деятельность или не имеет дочерних предприятий в РФ или Белоруссии и других странах, включенных в санкционный список;

предприятие имеет потенциал для быстрого расширения производства, что способствует нормализации местных экономик, где они ведут свою деятельность;

предприятие не получало грантов от GIZ или других международных организаций или проектов международной технической помощи в течение последних 24 месяцев;

К тому же предприятие, которое подается на грант, должно заниматься следующими направлениями:

поставщики или производители пищевой продукции;

отрасли, поддерживающие производителей или поставщиков пищевой продукции,

производства промышленных холодильников или вентиляционных систем,

производства машин или оборудования для производства продуктов питания и напитков.

Подать заявку можно на веб-портале Фонда в разделе Грантовая программа для малого и среднего бизнеса.

Дедлайн подачи заявки: до 09 апреля 2023 года 23:59 включительно;

Оглашение результатов конкурсного отбора ожидается до конца мая 2023 года.

В общей сложности по условиям программы, будет выдано 10 грантов по 10 000 евро в поддержку украинского предпринимательства.

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