Чехия планирует предоставить Украине военную помощь на почти 33 млн долларов
Чехия планирует оказать военную помощь Украине на сумму на почти 33 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Чехии Яны Черноховой, которое приводит ČTK.
Отмечается, что это так называемое ненужное имущество из армейских складов. Она сегодня предоставила список президенту Чехии Петру Павлу, а также вручила ему список помощи, который Чехия уже направила Украине раньше.
"Помощь, которую мы планируем вместе с начальником Генерального штаба Карелом Ржехкой, составляет почти 33 млн долларов. Это не финансовая помощь, это военные материалы, которые все еще находятся на наших складах, что они не нужны нам и армия действительно может отправить в Украину без ущерба" для собственной обороноспособности", - говорится в заявлении.
Она подчеркнула, что вместе с главой Генштаба всегда следят за тем, чтобы материал, отправляющийся в Украину, можно было чем-то заменить.
Напомним, что чешская инициатива "Подарок для Путина" отправила в Украину 15 мобильных систем противовоздушной обороны MR-2 Viktor, профинансировавшихся за счет общих средств.
Министерство иностранных дел Чехии выступило за реформирование Совбеза ООН.
В течение нескольких недель Украине будет передана реактивная установка РМ-70 и 365 ракет, на которую граждане Чехии собрали более 1,3 млн долларов.
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