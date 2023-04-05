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Оккупанты под Евпаторией вырыли почти 8 км окопов (фото)

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Среда 05 апреля 2023 17:21
Оккупанты под Евпаторией вырыли почти 8 км окопов (фото) Иллюстративное фото: Оккупанты под Евпаторией вырыли почти 8 км окопов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские войска во временно оккупированном Крыму вырыли почти 8 километров окопов. Они располагаются на побережье от Евпатории до села Заозерного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Отмечается, что еще в начале марта 2023 года протяженность сооружений была чуть больше трех с половиной километров.

Оккупанты под Евпаторией вырыли почти 8 км окопов (фото)Фото: Линия окопов на побережье от Заозерного до Евпатории (krymr.com)

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные устанавливают "зубы дракона" на востоке Крыма - хотят продлить их до моря.

Кроме того, россияне вырыли вдоль пляжей в Крыму сотни километров окопов.

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