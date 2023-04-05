Еще один хищник на службе ВСУ. Украина получит польские БТР Rosomak: что о них известно

Сегодня во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с польским премьером Матеушем Моравецким был подписан протокол о поставках оборонной техники Украине, который включает передачу БТР Rosomak.

РБК-Украина рассказывает, что известно об этих БТР и сколько их получит Украина.

Что известно о польских Rosomak

Бронетранспортеры Rosomak - флагман Вооруженных сил Польши. Колесный БТР выпускается во многих модификациях и последовательно модифицируется в Польше на базе базовой лицензионной версии автомобиля AMV XC-360P, разработанного финской компанией Patria.

Фото: БТР Rosomak (GettyImages)

Наиболее популярной конструкцией сейчас является самосущая система с шасси, которое установлено на корпус машины. Конструкторы из компании Patria, использовали не столь распространенную конструкционную систему. Рама Rosomak выполняет роль балласта и обеспечивает жесткость конструкции. Конструкция рамы позволяет легко изменять конструкцию кузова во время ремонтов или модификаций и увеличение защиты экипажа от взрывов мин. Но существенным минусом модификаций является прибавка веса машины.

Двигательная система

Rosomak имеет 6 цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом Scania D1 12 56A03 PE, с максимальной мощностью 360 кВт/2100 оборотов в минуту и постоянной мощностью 294 кВт/2100 оборотов в минуту.

Двигатель объемом 11,7 л имеет водяное охлаждение. Двигатель совмещен с автоматической коробкой передач ZF 7HP 902S Ecomat с 7 передачами вперед и одной назад.

Технические характеристики:

Боевая масса - 22 т;

Экипаж - 3 человека;

Максимальная скорость - 100 км/ч по шоссе;

Запас хода - 590 км шоссе;

Вооружение - 1×30 мм пушка Mark 44 Bushmaster II; 1×12.7-мм пулемет WKM-B; 1×7.62-мм UKM-2000C;

дополнительным преодолением препятствий является возможность плавать.

Сколько БТР заказала Украина в Польше

Сегодня член Совета министров Польши Михал Дворчик сообщил, что Киев заказал у Варшавы 150 Rosomak

Rosomak в настоящее время находятся на вооружении Вооруженных сил Польши.

Президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине четырех самолетов МиГ-29.

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