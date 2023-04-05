Польша предоставит Украине очередной пакет военной помощи, - Зеленский
Украина и Польша согласовали новый пакет военной помощи во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
"Согласован новый очень нужный именно сейчас нашим воинам оборонный пакет, который защищает свободу и независимость не только Украины, Польши, Европы, но и всего мира. Очень важно, чтобы те, кто сейчас в окопах на востоке, там, где горячо, на юге Украины, знали, что здесь, в Варшаве, мы договорились о том, что даст Украине и каждому и каждой из наших воинов больше силы", - заявил президент.
Обновлено 20:30
Министр Совета министров Польши Михал Дворчик уточнил, какое именно вооружение Украина закупит у его страны.
"Украина покупает 150 "Росомах", три ротных модуля самоходных минометов Rak, 100 ПЗРК Piorun у польских заводов. Мы верим, что после войны превосходная польская военная техника во многих случаях будет основной экипировкой украинской армии", - написал Дворчик.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины находится с официальным визитом в Польше вместе с украинской делегацией.
Также во время совместной пресс-конференции с Моравецким, Зеленский заявил о том, что на поле боя Украины уже работают танки, ранее переданные Польшей нашим воинам.
Агентство раскрывает все подробности визита президента в Польшу в материале РБК-Украина.
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