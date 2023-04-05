Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
Президент Владимир Зеленский сегодня, 5 апреля совершит свой первый официальный визит в Польшу с начала полномасштабной войны. Хоть за этот период он уже несколько раз бывал в стране во время международных поездок.
Что известно об официально анонсированном визите Зеленского в Варшаву - собрало РБК-Украина в материале ниже.
Отметим, что о поездке украинского лидера в польскую столицу было объявлено за несколько дней. Ранее о нем проинформировали в канцелярии президента Польши Анджея Дуды.
Программа визита
Как ожидается, однодневный визит президента Владимира Зеленского и его супруги Елены Зеленской начнется официальным поздравлением польских президентских супругов во дворце в Варшаве.
Встреча с Дудой
После чего Владимир Зеленский и Анджей Дуда пообщаются тет-а-тет, а затем состоится встреча официальных делегаций, которые также проведут переговоры.
В частности, переговоры будут касаться всего спектра польско-украинских отношений, начиная с политики безопасности, поскольку Украина находится в условиях борьбы с полномасштабной агрессией РФ.
Таким образом, доминирующей темой будут вопросы безопасности.
Также Украина и Польша затронут тему сотрудничества. Не обойдут вопрос того, как оно будет развиваться в будущем в контексте того, как Украина будет выглядеть уже после войны.
Примечательно, что во время встречи президентов также будут обсуждаться "чувствительные темы польско-украинских отношений".
"Это об исторических вопросах. Что очень важно для Польши, для поляков в контексте исторической памяти и исторического уважения", - объяснил руководитель Офиса международной политики польского президента Марчин Пшидач.
Ожидается, что детали переговоров Владимир Зеленский и Анджей Дуда расскажут во время совместной пресс-конференции. Также они подпишут межгосударственные договоренности.
Встреча с Моравецким
Как известно, Владимир Зеленский также встретиться с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Темами разговора будут ситуация на фронте, сотрудничество, в частности, расширение пограничной инфраструктуры и экспорт зерна из Украины (вопросы зернового соглашения).
Зеленский встретится с украинцами и поляками
Кроме того, важной целью визита президента Владимира Зеленского является встреча с поляками и, конечно, с проживающими в Польше украинцами.
Как анонсировали у Дуды, украинский лидер хочет сказать несколько слов полякам в контексте случившегося за последний год - как поляки помогают Украине, беженцам на границе или принимают их в своих домах.
Встреча президента с поляками и украинцами запланирована на сегодня в Королевском замке в Варшаве.
Совместное выступление президентов
В 18:00 (по киевскому времени в 19:00) в Королевском замке состоится публичное выступление президентов Польши и Украины.
Как сообщили польские СМИ, украинская сторона стремилась организовать такое мероприятие, и Анджей Дуда согласился на это. Впрочем, по соображениям безопасности, президенты будут выступать для ограниченного количества зрителей.
К участию приглашаются поляки, а также украинцы, проживающие в Польше. На Замковой площади установят большие экраны, благодаря чему можно будет наблюдать выступления президентов.
Ожидается, что там в присутствии поляков и украинцев, Зеленском должен произнести речь, лейтмотивом которой, как отмечают польские политики, будет "благодарность Польше и полякам за помощь и поддержку Украины в сложный момент украинской истории".
Напомним, что в начале февраля 2023 года президент Владимир Зеленский был в польском Жешуве проездом. Он встретился там с коллегой Анджеем Дудой после международного турне.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.