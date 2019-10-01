Трамп дзвонив і тиснув на ще одного політика, - NYT

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп збирав інформацію для дискредитації розслідування колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові намагався тиснути на прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона задля власної політичної вигоди. Про це повідомляє видання The New York Times.

Видання пише, що Трамп збирав інформацію для дискредитації розслідування колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Президент Трамп підштовхував австралійського прем'єр-міністра під час недавньої телефонної розмови, щоби той допоміг генпрокурору США Вільяму Барру в збиранні інформації для розслідування міністерства юстиції. Як сподівався Трамп, це дискредитує розслідування Мюллера", - зазначає видання.

Крім того, за даними журналістів, Білий дім обмежив доступ до стенограми телефонної розмови, що було зроблено на прохання безпосередньо генпрокурора Вільяма Барра.

Зазначимо, що Мюллер, зокрема, проводив розслідування щодо втручання Росії у американській вибори.

Нагадаємо, Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа у тиску на Зеленського для розслідування діяльність газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Гантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, головного опонента Трампа на президентських виборах 2020 року.