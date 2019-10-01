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"Шахтар" вирвав перемогу у "Аталанти" в компенсований час

Новини » Спорт    01.10.2019 - 21:50
"Шахтар" вирвав перемогу у "Аталанти" в компенсований час

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"Шахтар" вирвав перемогу у "Аталанти" у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок в Мілані на стадіоні "Сан-Сіро" завершився з рахунком 2:1.

На 14 хвилині півзахисник італійського клубу Ілічич впав у штрафному "Шахтаря" після контакту з Кривцовим. Головний арбітр Тобіас Штілер взяв паузу, щоб відеоассістенти подивилися повтор епізоду. Арбітру підказали, що пенальті був, а Кривцова була показана жовта картка. Пенальті виконав сам Ілічич, але Пятов парирував удар.

"Гірники" все ж пропустили на 28 хвилині гри - Дуван Сапата вивів "Аталанту" вперед. На 41 хвилині Жуніор Мораес зрівняв рахунок, а на останніх секундах матчу переможний гол забив Манор Соломон.

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