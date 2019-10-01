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"Нафтогаз" підвищив ціни на газ

Новини » Економіка    01.10.2019 - 08:20
"Нафтогаз" підвищив ціни на газ
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

У жовтні ціни зростуть після декількох місяців зниження

НАК "Нафтогаз України" підвищила з 1 жовтня 2019 року ціни на природний газдля промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на 4,9-5,6%. Про це повідомляє прес-служба НАК.

Пропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати. Залежно від цих показників, що "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 4 899,00 - 5 458,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" знизив на 3,4% ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, яка буде діяти у вересні 2019 року. Загалом з квітня цього року ціна, за якою "Нафтогаз" продає газ для потреб населення та інших захищених споживачів (ПСО), знижена майже на 28%.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України № 293, ціни на газ для населення залежать від оптових цін на газ на біржах, ціни імпорту і ціни для промисловості. Таким чином, у разі зростання цих цін підвищаться ціни і для населення.

Як повідомляло РБК-Україна, у серпні НАК "Нафтогаз Україна" запустила продаж газу для населення за "літнім" цінами. Пропозицією можна скористатися до 25 вересня. Купити за цією ціною можна було до 25 тис. кубометрів на одну сім'ю.

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