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Макрон зустрівся з Сенцовим і підтримав повернення Росії в ПАРЄ

Новини » Політика    01.10.2019 - 14:43
Макрон зустрівся з Сенцовим і підтримав повернення Росії в ПАРЄ
Фото: Еммануель Макрон (president.gov.ua)

Зустріч Макрона і Сенцова відбулася в кулуарах осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив на сесії ПАРЄ, що зустрівся зі звільненим українським політв'язнем і режисером Олегом Сенцовим і підтримав повернення Росії у ПАРЄ. Про це йдеться на сайті Парламентської асамблеї.

Макрон і Сенцов зустрілися в кулуарах осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі. У ході розмови президент Франції похвалив Сенцова за прагнення боротися за людську гідність і свободу.

"Сенцов вірить, що свобода інших людей настільки ж важлива, що і власна свобода", - сказав Макрон вже в ході виступу перед депутатами ПАРЄ.

Олег Сенцов зустрівся з Еммануелем Макроном у Страсбурзі. НАЖИВО. Звільнений з Росії політв'язень зустрівся з президентом Франції у кулуарах осінньої сесії ПАРЄ.

Опубліковано UA: Перший Вівторок, 1 жовтня 2019 р.

Крім цього, в ході виступу Макрон заявив, що рішення Ради Європи відновити членство російської делегації в ПАРЄ не є "порожнім жестом". За його словами, діалог з Москвою важливий для підтримки цілісності Європи.

Макрон також висловив надію, що Росія буде дотримуватися правил Ради Європи та сприяти вирішенню конфліктів на території Європи. Саме діалог з Москвою, за словами французького президента, дозволив провести обмін між Росією і Україною.

Нагадаємо, делегація Польщі приєдналася до часткового бойкоту осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Крім цього, делегація Латвії не візьме участі в сесії ПАРЄ, проте буде працювати в комітетах. В підтримку України і проти відновлення права голосу Росії в ПАРЄ також виступила Грузія - частина її делегації теж приєдналася до бойкоту.

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