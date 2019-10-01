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У центр Києва стягнули силовиків із-за протестів під Офісом президента

Новини » Суспільство    01.10.2019 - 22:11
У центр Києва стягнули силовиків із-за протестів під Офісом президента
Фото: акція під Офісом президента (РБК-Україна)

Мітингувальники вийшли під гаслом "Ні - капітуляції!"

У Києві під Офісом президента сотні активістів протестують проти підписання "формули Штайнмайєра", в результаті чого стягнули силовиків. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Під Офісом президента зібралися представники різних політичних та громадських формувань - "Національний корпус", "Національні дружини", ВО "Свобода".

Стрим майдан

Опубліковано Yan Dobronosov Вівторок, 1 жовтня 2019 р.

Мітингувальники принесли з собою прапори, а також розгорнули банер, на якому написали "Ні - капітуляції".

Всі входи в Офіс президента охороняє Національна поліція. Також працюють представники поліції діалогу.

В даний час обстановка в Офісом президента спокійна.

Фото: акція під Офісом президента (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайєра". Раніше документ був узгоджений радниками голів "нормандської четвірки".

Крім того, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на засіданні комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики і євроінтеграції заявив, що "формула Штайнмайєра" офіційно узгоджена з українською владою, зокрема, Міністерством закордонних справ України.

Відзначимо, що, за умовами "формули Штайенмайєра", вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть пройти за українськими законами до повернення контролю над ділянкою кордону з Російською Федерацією.

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