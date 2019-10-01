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Контактна група підписала "формулу Штайнмайєра"

Новини » Політика    01.10.2019 - 17:48
Контактна група підписала "формулу Штайнмайєра"
Фото: Леонід Кучма (РБК-Україна)

Підписання відбулося під час засідання ТКГ

Українська делегація під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську підписала "формулу Штайнмайєра". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, представник України в ТКГ Леоніда Кучми підписав документ, який був раніше узгоджений радниками голів "нормандської четвірки".

"Леонід Кучма, який представляє на зустрічі офіційний Київ, поставив підпис під документом, узгодженим раніше радниками голів "нормандської четвірки", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що контактна група погодила умови розведення сил на двох пілотних ділянках в Донбасі. При цьому на зустрічі обмін полоненими за формулою "200 на 70" не обговорювалося.

Нагадаємо, що 1 жовтня в Мінську розпочалася зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на засіданні комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики і євроінтеграції заявив, що "формула Штайнмайєра" офіційно узгоджена з українською владою, зокрема, Міністерством закордонних справ України.

Відзначимо, що, за умовами "формули Штайенмайєра", вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть пройти за українськими законами до повернення контролю над ділянкою кордону з Російською Федерацією.

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