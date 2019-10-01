НБУ різко підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар за два дні виріс на 50 копійок

Національний банк України (НБУ) на 2 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,55 гривень за долар, що на 36 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 жовтня встановлено на такому рівні: 2455,5302 гривень за 100 доларів (+35,7828 гривень).

При цьому курс долара на 1 жовтня становить 2419,7474 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 18 копійок до 24,56 гривень за долар, курс купівлі до 24,54 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 26,74 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,54 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 1 жовтня (24,16).

У той же час в обмінних пунктах України 1 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 29 копійок до 24,66 гривень за долар, курс євро виріс на 30 копійок до 26,89 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,30 (24,05 - 30 вересня), продажу - 24,66 (24,27 - 30 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,35 (26,17 - 30 вересня), продажу - 26,89 (26,59 - 30 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,44 - 30 вересня), продажу 3,82 (3,80 - 30 вересня) грн за 10 рублів.