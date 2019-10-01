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Апеляційний суд відмовився заарештовувати Вілкула

Новини » Політика    01.10.2019 - 11:05
Апеляційний суд відмовився заарештовувати Вілкула
Фото: Олександр Вілкул (РБК-Україна)

Мова йде про розгляд апеляційної скарги прокуратури на рішення суду першої інстанції

Апеляційний суд у місті Дніпро постановив залишити без зміни рішення суду першої інстанції і відмовився заарештовувати колишнього народного депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула. Про це повідомляє "Перший криворізький".

Суд розглядав скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції, який ухвалив відпустити Олександра Вілкула на поруки.

Нагадаємо, 17 вересня екс-нардепів "Опозиційного блоку" Вілкула та Дмитра Колеснікова взяв на поруки нардеп Дмитро Шпенов.

Зазначимо, що Вілкула підозрюють у тому, що він, будучи главою Дніпропетровської ОДА, незаконно передав в оренду кілька земельних ділянок, які перебували у колективній власності. У свою чергу, Колесніков, за даними ГПУ, на посаді голови агентства Державного майна сприяв незаконному відчуженню двох цехів оборонного підприємства, яке забезпечувало українську армію ракетами "Смерч" і "Град".

РБК-Україна писало, що 6 вересня Генеральна прокуратура оголосила Вілкула та Колеснікова в розшук.

Ще раніше, в жовтні 2018 року, Верховна рада України відмовилася зняти депутатську недоторканність з Вілкула. Тоді зняття недоторканності підтримали лише 137 депутатів при 226 необхідних.

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Новини України Олександр Вілкул
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