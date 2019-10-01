Монети дрібних номіналів перестали бути платіжним засобом

Фото: монети 1,2 і 5 копійок (прес-служба НБУ)

З сьогоднішнього дня монети номіналом 1, 2 і 5 копійок можна здади в банки

Дрібні монети 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом в Україні з 1 жовтня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку України.

З 1 жовтня монети не будуть приймати під час розрахунків за товари та послуги, а НБУ почне вилучати ці монети з готівкового обігу.

В той же час громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів протягом наступних трьох років у банках та в НБУ.

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Як відзначили в НБУ, на рішення вилучити цим монети з обігу вплинула економічна доцільність, оскільки монети номіналом 1, 2 і 5 копійок майже припинили грати істотну роль в розрахунках населення за товари та послуги.

Крім того, вартість виготовлення монет 1,2 і 5 копійок значно перевищує їх номінальну вартість. Держава може економити понад 90 млн грн на рік завдяки скороченню витрат НБУ на їх виготовлення. Також банки і підприємства не будуть витрачати гроші на інфраструктуру і инкасацию дрібних монет.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 25 жовтня вводить в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень. Як зазначив глава НБУ Яків Смолій, після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.