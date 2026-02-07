"Нужно больше прогресса": Зеленский о документах по завершению войны

Президент Украины Владимир Зеленский оценил состояние работы над документы по завершению войны. Он считает, что необходимо больше прогресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.

Зеленский рассказал, что сегодня был доклад украинской переговорной команды после встреч с делегациями США и России. Они проинформировали, как развивались разговоры и что вызвало наибольший конструктив.

Также президент обсудил с украинской командой состояние работы над документами, которые важны для окончания войны, а также дальнейшие встречи уже в ближайшее время.

"Считаю, что нужно больше прогресса. Определил команде рамки дальнейшего диалога, и прорабатываем график необходимых шагов. Будем информировать наших европейских партнеров о состоянии переговоров и реальных перспективах всего переговорного процесса", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно глава государства подчеркнул, что Украине нужен результат, и одна из важнейших основ достижения мира - это действенные гарантии безопасности.

"Украина не начинала эту войну, и именно Россия должна войну завершить. Важно, чтобы партнеры были и в дальнейшем активными, работали на мир вместе с нами и воспринимали все реалистичные предложения. Спасибо Соединенным Штатам за готовность помогать", - резюмировал президент.