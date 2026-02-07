"Нужно больше прогресса": Зеленский о документах по завершению войны
Президент Украины Владимир Зеленский оценил состояние работы над документы по завершению войны. Он считает, что необходимо больше прогресса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.
Зеленский рассказал, что сегодня был доклад украинской переговорной команды после встреч с делегациями США и России. Они проинформировали, как развивались разговоры и что вызвало наибольший конструктив.
Также президент обсудил с украинской командой состояние работы над документами, которые важны для окончания войны, а также дальнейшие встречи уже в ближайшее время.
"Считаю, что нужно больше прогресса. Определил команде рамки дальнейшего диалога, и прорабатываем график необходимых шагов. Будем информировать наших европейских партнеров о состоянии переговоров и реальных перспективах всего переговорного процесса", - подчеркнул Зеленский.
Отдельно глава государства подчеркнул, что Украине нужен результат, и одна из важнейших основ достижения мира - это действенные гарантии безопасности.
"Украина не начинала эту войну, и именно Россия должна войну завершить. Важно, чтобы партнеры были и в дальнейшем активными, работали на мир вместе с нами и воспринимали все реалистичные предложения. Спасибо Соединенным Штатам за готовность помогать", - резюмировал президент.
Мирные переговоры и сроки завершения войны
Напомним, что после возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп в 2025 году начал попытки завершить войну в Украине.
Первые шаги не принесли особого успеха, однако в ноябре США представили новый мирный план. Он состоял из 28 пунктов, но объективно был выгоден России, поэтому Киев совместно с Вашингтоном дорабатывали его.
Таким образом, по состоянию на сегодня практически подготовлено несколько ключевых документов: общий мирный план из 20 пунктов, документ о гарантиях безопасности, а также "соглашение о процветании" Украины (восстановление).
Что касается переговоров, то в конце января и в начале февраля 2026 года в Абу-Даби состоялись уже два раунда переговоров между Украиной, США и Россией. На последней встрече, по словам секретаря СНБО Рустема Умерова, стороны обсудили методы внедрения перемирия и мониторинга прекращения боевых действий.
Также стоит отметить, что, судя по информации в СМИ и исходя из публичных заявлений, нерешенным фактически остается территориальный вопрос, а именно - Донбасс и ЗАЭС.
Кстати, вчера Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Украина и США обсудили заключение возможного мирного соглашения с Россией уже в марте этого года. Однако, собеседники считают, что сроки могут быть смещены из-за того, что вопрос территорий так и не решен.
Кроме того, Владимир Зеленский сегодня публично заявил, что США предлагают сторонам завершить войну РФ против Украины до начала лета. Он предположил, что американцы будут оказывать дипломатическое давление в связи с этим графиком.