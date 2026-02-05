Обсудили, как вводить перемирие: новые детали второго раунда переговоров в Абу-Даби
Украина, США и Россия сегодня, 5 февраля, завершили второй раунд мирных переговоров. В частности, поднимался вопрос того, как вводить перемирие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова в Facebook и вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Итоговое коммюнике
В итоговом коммюнике встречи, которое обнародовал Умеров, сказано, что обсуждения имели конструктивный характер и были сосредоточены на путях создания условий для достижения продолжительного мира. Делегации договорились об обмене пленными.
"В течение двух дней делегации провели широкие обсуждения остальных нерешенных вопросов, в частности, методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий", - отмечается в коммюнике.
Делегации договорились, что проинформируют высшее руководство и продолжат переговоры в течение ближайших недель.
Новая локация
Президент Владимир Зеленский рассказал, что украинская переговорная делегация уже доложила ему о результатах встречи. При этом в Киеве они подготовят для главы украинского государства полноценный доклад, поскольку много аспектов нельзя обсудить по телефону.
"Из того, что можно уже сказать - в ближайшее время планируются следующие встречи. Вероятно, в Америке", - добавил он.
По его словам, Украина готова ко всем рабочим форматам, которые помогут приблизить мир и сделать его надежным и продолжительным. При этом Россию нужно "лишить аппетита воевать дальше".
"Важно, чтобы эта война закончилась так, чтобы у России не было вознаграждения за агрессию. Это один из ключевых принципов, возвращающих и гарантирующих настоящую безопасность. Я благодарю всех партнеров, которые нас в этом поддерживают", - обратил внимание президент.
Переговоры в Абу-Даби
Напомним, второй раунд трехсторонних консультаций между Украиной, США и РФ продолжался 4 и 5 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах.
Стороны работали в формате рабочих групп по 5 часов в день. Главным достижением встречи стала договоренность об обмене 314 пленниками (по 157 человек с каждой стороны).
Владимир Зеленский назвал этот результат значительным. Уже сегодня, 5 февраля, 157 украинских защитников вернулись домой.
