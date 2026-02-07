Такого не делали даже террористы: Зеленский об атаках на АЭС
Президент Владимир Зеленский заявил, сегодняшний обстрел Украины Россией имел уровень ударов, которого не позволял себе ни один террорист в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
Он проинформировал, что в ночь на 7 февраля россияне били в том числе по объектам, от которых зависят работа атомных станций. Это в свою очередь представляет угрозу не только для Украины, но и для Европы.
"Сегодня блоки наших украинских атомных станций уменьшили генерацию, один блок автоматически отключился. Это такой уровень ударов, которого ни один террорист в мире себе не позволял", - подчеркнул Зеленский.
Резюмируя президент добавил, что Россия должна чувствовать ответы от всего мира, от всех тех, кого действительно интересует опасность.
Кроме того, Москва должна демонстрировать, что для нее имеют значение не только такие удары и война, но и переговоры, которые продолжаются и которые должны дать результат.
Масштабный обстрел Украины
Напомним, в ночь на 7 февраля россияне снова атаковали Украину, применив около 400 дронов и 40 ракет разных типов.
Утром в Воздушных силах ВСУ уточнили, что враг запускал ракеты "Циркон", Х-101 и "Калибры", а среди дронов - около 250 это "Шахеды". По состоянию на 10:30 силы ПВО сбили 406 целей - 24 ракеты и 382 беспилотника.
При этом было зафиксировано попадание 13 ракет и 21 ударного дрона на 19 локациях, и падение обломков БПЛА еще в трех местах. Основными направлениями удара стали Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская и Винницкая области.
По словам Зеленского, основной целью врага была энергосеть, генерация и распределительные подстанции. В связи с таким ударом по энергетике в большинстве регионов страны ввели аварийные отключения света.
По данным правительства, под удар попали подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ - основа энергосети Украины, а также Бурштынская и Добротворская ТЭС.
К слову, мэр Бурштына Василий Андриешин несколько часов назад сообщил, что Бурштынская теплоэлектростанция после атаки РФ остановила работу. Объект получил серьезные повреждения.
