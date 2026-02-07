Такого не делали даже террористы: Зеленский об атаках на АЭС

Президент Владимир Зеленский заявил, сегодняшний обстрел Украины Россией имел уровень ударов, которого не позволял себе ни один террорист в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Он проинформировал, что в ночь на 7 февраля россияне били в том числе по объектам, от которых зависят работа атомных станций. Это в свою очередь представляет угрозу не только для Украины, но и для Европы.

"Сегодня блоки наших украинских атомных станций уменьшили генерацию, один блок автоматически отключился. Это такой уровень ударов, которого ни один террорист в мире себе не позволял", - подчеркнул Зеленский.

Резюмируя президент добавил, что Россия должна чувствовать ответы от всего мира, от всех тех, кого действительно интересует опасность.

Кроме того, Москва должна демонстрировать, что для нее имеют значение не только такие удары и война, но и переговоры, которые продолжаются и которые должны дать результат.