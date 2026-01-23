ua en ru
Гарантии безопасности готовы: Зеленский ожидает от Трампа дату и место подписания соглашения

Украина, Пятница 23 января 2026 11:00
Гарантии безопасности готовы: Зеленский ожидает от Трампа дату и место подписания соглашения Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсуждался вопрос гарантий безопасности для Украины. Фактически, все уже готово - от Трампа сейчас ожидается дата и место для подписания соглашения о гарантиях.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

По словам Зеленского, встреча с Трампом и его командой была "положительной". Обсуждался вопрос усиления противовоздушной обороны - здесь результат положительный, когда он окажется в Украине, об этом сообщат официально.

Второй вопрос - это гарантии безопасности для Украины. Они готовы, договор уже подготовили к подписанию. Будут еще технические детали, согласование этих деталей, дополнительные документы, но главная договоренность уже есть.

"Теперь я жду от Трампа даты и места. Мы готовы подписывать такой важный для нас и исторический документ", - сообщил президент.

Зеленский добавил, что много деталей будет, поскольку документ должны ратифицировать Конгресс США и Верховная Рада Украины. Но в целом гарантии безопасности финализированы, все остальное зависит от американской стороны.

"Гарантии безопасности мы финализировали. Подписание зависит от американской стороны - где, когда. Они готовы - мы готовы", - резюмировал президент.

Отметим, ранее мы писали, что Украина рассчитывает, что после Всемирного экономического саммита в Давосе сможет подписать с США рамочный документ о гарантиях безопасности.

Еще в начале января президент Владимир Зеленский заявил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины от США фактически готов. Он подчеркнул, что следующим этапом станет финализация соглашения на самом высоком уровне.

13 января президент сообщил, что Украина продолжает работать с США над гарантиями безопасности и восстановлением, отметив, что в ближайшее время могут быть подписания.

В целом известно, что Украина обсуждает с партнерами гарантии безопасности на земле, в небе и на море. По данным СМИ, Британия и Франция рассматривают вариант направить в нашу страну до 15 тысяч военных, если будет заключено мирное соглашение.

