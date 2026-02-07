США хотят завершения войны в Украине до июня и будут давить: Зеленский объяснил почему
Соединенные Штаты предлагают сторонам завершить войну России против Украины до начала лета и могут оказывать дипломатическое давление в соответствии с этим графиком.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.
США ориентируются на дедлайн до лета
По словам президента, американская сторона говорит о желании завершить войну примерно до июня и работает над формированием четкого графика переговорного процесса.
"Американцы предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета и, вероятно, будут давить на стороны именно согласно такому графику", - отметил Зеленский.
Он добавил, что на позицию США могут влиять и внутриполитические факторы, в частности предстоящие избирательные процессы и работа Конгресса.
Выйдут ли США из переговоров
Президент подчеркнул, что не получал сигналов о возможном выходе США из переговорного процесса, если война не завершится в определенные сроки.
"Я такого не получал от переговорной команды. Конечно, желательно, чтобы американцы не выходили", - сказал он.
По его мнению, присутствие США в переговорном процессе является важным для всех сторон.
Четкий план завершения войны
Зеленский подчеркнул, что Украина давно предлагает создать четкий пошаговый план - Sequence Plan, который будет определять действия сторон и временные рамки выполнения договоренностей.
"Мы хотим, чтобы все понимали, на что идут стороны и в какие сроки. Мы действительно хотим закончить войну и гарантировать безопасность", - подчеркнул президент.
Подписание соглашений и гарантии безопасности
Президент также сообщил, что США допускают возможность синхронного подписания ключевых договоренностей, включая соглашения по безопасности.
"Американская сторона говорила, что одна из возможностей - чтобы все соглашения подписывались примерно в одно время", - отметил Зеленский.
Переговоры в Абу-Даби
Стоит напомнить, что 5 февраля в Абу-Даби состоялся очередной раунд трехсторонних мирных переговоров между Украиной, США и Россией. В результате стороны обнародовали коммюнике, в котором характер обсуждений назвали "конструктивным".
Делегации сосредоточились на методах внедрения перемирия, мониторинга прекращения боевых действий и договорились об очередном обмене пленными.
Также известно, что стороны в частности, обсуждали механизмы введения режима прекращения огня.