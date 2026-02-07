ua en ru
Сб, 07 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

США хотят завершения войны в Украине до июня и будут давить: Зеленский объяснил почему

Украина, Суббота 07 февраля 2026 11:02
UA EN RU
США хотят завершения войны в Украине до июня и будут давить: Зеленский объяснил почему Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Милан Лелич

Соединенные Штаты предлагают сторонам завершить войну России против Украины до начала лета и могут оказывать дипломатическое давление в соответствии с этим графиком.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Читайте также: "Есть продвижение". РБК-Украина узнало новые детали переговоров в Абу-Даби

США ориентируются на дедлайн до лета

По словам президента, американская сторона говорит о желании завершить войну примерно до июня и работает над формированием четкого графика переговорного процесса.

"Американцы предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета и, вероятно, будут давить на стороны именно согласно такому графику", - отметил Зеленский.

Он добавил, что на позицию США могут влиять и внутриполитические факторы, в частности предстоящие избирательные процессы и работа Конгресса.

Выйдут ли США из переговоров

Президент подчеркнул, что не получал сигналов о возможном выходе США из переговорного процесса, если война не завершится в определенные сроки.

"Я такого не получал от переговорной команды. Конечно, желательно, чтобы американцы не выходили", - сказал он.

По его мнению, присутствие США в переговорном процессе является важным для всех сторон.

Четкий план завершения войны

Зеленский подчеркнул, что Украина давно предлагает создать четкий пошаговый план - Sequence Plan, который будет определять действия сторон и временные рамки выполнения договоренностей.

"Мы хотим, чтобы все понимали, на что идут стороны и в какие сроки. Мы действительно хотим закончить войну и гарантировать безопасность", - подчеркнул президент.

Подписание соглашений и гарантии безопасности

Президент также сообщил, что США допускают возможность синхронного подписания ключевых договоренностей, включая соглашения по безопасности.

"Американская сторона говорила, что одна из возможностей - чтобы все соглашения подписывались примерно в одно время", - отметил Зеленский.

Переговоры в Абу-Даби

Стоит напомнить, что 5 февраля в Абу-Даби состоялся очередной раунд трехсторонних мирных переговоров между Украиной, США и Россией. В результате стороны обнародовали коммюнике, в котором характер обсуждений назвали "конструктивным".

Делегации сосредоточились на методах внедрения перемирия, мониторинга прекращения боевых действий и договорились об очередном обмене пленными.

Также известно, что стороны в частности, обсуждали механизмы введения режима прекращения огня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры Перемирие России и Украины Война в Украине
Новости
Целью были линии 750 кВ и ТЭС, есть раненые и разрушения: последствия ночной атаки РФ по Украине
Целью были линии 750 кВ и ТЭС, есть раненые и разрушения: последствия ночной атаки РФ по Украине
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ