"Потрібно більше прогресу": Зеленський про документи щодо завершення війни
Президент України Володимир Зеленський оцінив стан роботи над документи щодо завершення війни. Він вважає, що необхідно більше прогресу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.
Зеленський розповів, що сьогодні була доповідь українською переговорної команди після зустрічей із делегаціями США та Росії. Вони поінформували, як розвивались розмови і що викликало найбільший конструктив.
Також президент обговорив з українською командою стан роботи над документами, які важливі для закінчення війни, а також подальші зустрічі вже найближчим часом.
"Вважаю, що потрібно більше прогресу. Визначив команді рамки подальшого діалогу, та опрацьовуємо графік необхідних кроків. Будемо інформувати наших європейських партнерів про стан перемовин та реальні перспективи всього переговорного процесу", - наголосив Зеленський.
Окремо глава держави підкреслив, що Україні потрібен результат, і одна з найважливіших основ досягнення миру - це дієві гарантії безпеки.
"Україна не починала цієї війни, і саме Росія має війну завершити. Важливо, щоб партнери були й надалі активними, працювали на мир разом із нами та сприймали всі реалістичні пропозиції. Дякую Сполученим Штатам за готовність допомагати", - резюмував президент.
Мирні переговори та терміни завершення війни
Нагадаємо, що після повернення до Білого дому президент США Дональд Трамп у 2025 році розпочав спроби завершити війну в Україні.
Перші кроки не принесли особливого успіху, проте в листопаді США представили новий мирний план. Він складався з 28 пунктів, але об'єктивно був вигідний Росії, тому Київ спільно з Вашингтоном доопрацьовували його.
Таким чином, станом на сьогодні практично підготовлено кілька ключових документів: загальний мирний план з 20 пунктів, документ про гарантії безпеки, а також "угода про процвітання" України (відновлення).
Що стосується переговорів, то наприкінці січня і на початку лютого 2026 року в Абу-Дабі відбулися вже два раунди переговорів між Україною, США і Росією. На останній зустрічі, за словами секретаря РНБО Рустема Умерова, сторони обговорили методи впровадження перемир'я і моніторингу припинення бойових дій.
Також варто зазначити, що, судячи з інформації в ЗМІ та виходячи з публічних заяв, невирішеним фактично залишається територіальне питання, а саме - Донбас і ЗАЕС.
До речі, вчора Reuters, посилаючись на свої джерела, повідомило, що Україна і США обговорили укладення можливої мирної угоди з Росією вже в березні цього року. Однак, співрозмовники вважають, що терміни можуть бути зміщені через те, що питання територій так і не вирішено.
Крім того, Володимир Зеленський сьогодні публічно заявив, що США пропонують сторонам завершити війну РФ проти України до початку літа. Він припустив, що американці будуть чинити дипломатичний тиск у зв'язку з цим графіком.