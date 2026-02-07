"Потрібно більше прогресу": Зеленський про документи щодо завершення війни

Президент України Володимир Зеленський оцінив стан роботи над документи щодо завершення війни. Він вважає, що необхідно більше прогресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.

Зеленський розповів, що сьогодні була доповідь українською переговорної команди після зустрічей із делегаціями США та Росії. Вони поінформували, як розвивались розмови і що викликало найбільший конструктив.

Також президент обговорив з українською командою стан роботи над документами, які важливі для закінчення війни, а також подальші зустрічі вже найближчим часом.

"Вважаю, що потрібно більше прогресу. Визначив команді рамки подальшого діалогу, та опрацьовуємо графік необхідних кроків. Будемо інформувати наших європейських партнерів про стан перемовин та реальні перспективи всього переговорного процесу", - наголосив Зеленський.

Окремо глава держави підкреслив, що Україні потрібен результат, і одна з найважливіших основ досягнення миру - це дієві гарантії безпеки.

"Україна не починала цієї війни, і саме Росія має війну завершити. Важливо, щоб партнери були й надалі активними, працювали на мир разом із нами та сприймали всі реалістичні пропозиції. Дякую Сполученим Штатам за готовність допомагати", - резюмував президент.