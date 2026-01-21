"Соглашение о процветании" Украины согласовано на техническом уровне, - Качка

"Соглашение о процветании" Украины, которая нуждается в сотнях миллиардов долларов на послевоенное восстановление, было согласовано на техническом уровне.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, документ может быть подписан "в любой день". Однако вице-премьер воздержался от конкретных прогнозов относительно сроков подписания соглашения, отметив, что они могут зависеть от дальнейшей работы над вопросами безопасности. При этом Качка выразил надежду, что процесс не затянется и договоренности будут достигнуты в сжатые сроки. Он также уточнил, что речь идет о трехстороннем документе.