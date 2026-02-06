"Есть продвижение". РБК-Украина узнало новые детали переговоров в Абу-Даби

Очередные переговоры в Абу-Даби прошли с прогрессом, но без прорывов. Самый спорный вопрос - контроль над всей Донецкой областью - до сих пор остается без ответа.

По его словам, сначала происходила недолгая встреча в широком составе, после чего делегации работали по подгруппам.

"Однако по процедурным вопросам есть продвижение вперед. Главный вопрос, который обсуждался по военному треку - это процедура разведения сторон - как это должно технически происходить. Поднимался вопрос определения терминов (дефиниции, - ред.) и процедур по прекращению огня и прекращения боевых действий, мониторинга и как создавать Центр, который будет это мониторить", - сообщил собеседник издания.

Он уточнил, что во время переговоров россияне не поднимали вопрос об изменении или уменьшении численности украинской армии или запрет на определенные виды вооружения. Было предварительно согласовано о проведении следующей встречи таким же составом в ближайшее время.

Вместе с тем, на сегодня представители украинской власти имеют предостережения, что Москва может использовать недавний инцидент с заместителем руководителя российского ГРУ генералом Владимиром Алексеевым как повод для затягивания переговоров, их срыва или даже для изменения состава своей переговорной делегации из соображений безопасности.