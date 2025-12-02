Более 50 тысяч заявок уже подтверждено: кто и как может получить "зимние" 6500 гривен

Сколько людей подали заявления на "зимние" 6500 гривен

Согласно информации Минсоцполитики, по состоянию на вторник, 2 декабря, на получение 6500 гривен "зимней" помощи от государства уже подали свои заявки 293 941 человек:

292 862 заявления - поступило в приложении "Дія";

1 112 заявлений - было подано через Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Речь идет о программе единовременной выплаты в размере 6500 гривен для наиболее незащищенных категорий населения Украины.

При этом более 50 тысяч - 51 931 заявление - уже прошли согласование (получили подтверждение).

До какого числа и кто именно может подать заявление

Украинцам рассказали, что подать заявление на дополнительную "зимнюю" поддержку можно до 17 декабря 2025 года.

Сделать это могут граждане, которые входят в следующие категории:

дети до 18 лет в малообеспеченных семьях;

дети из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые являются получателями помощи на проживание ВПЛ;

дети, над которыми установлена опека или попечительство;

дети с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и в приемных семьях;

лица с инвалидностью I группы, которые являются получателями пособия на проживание ВПЛ;

одинокие пенсионеры с пенсией до 9 444 гривен, которые получают надбавку на уход.

Как подать заявление, чтобы получить 6500 гривен

Для того чтобы получить "зимние" 6500 гривен, необходимо воспользоваться приложением "Дія":

убедиться, что приложение обновлено до последней версии;

войти в него;

выбрать "Сервисы";

перейти к "Зимняя поддержка";

войти в "Зимние 6500 грн";

либо подтвердить наличие активной "Дія.Картка" (на которую будут зачислены средства);

либо открыть "Дія.Картка" во время формирования заявления (если ее нет, "Дія" предложит открыть ее онлайн);

отправить сформированную заявку.

Те из украинцев, которые не пользуются приложением "Дія", могут подать письменную заявку на единовременную выплату в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Работники ПФУ помогут:

оформить заявку на "зимние" 6500 гривен;

открыть "Дія.Картку" или другую карту со специальным режимом использования в банке.

В какой срок и на что можно потратить выплату

В Минсоцполитики объяснили, что средства (единовременная выплата в размере 6500 гривен) поступят:

либо на счет со специальным режимом использования "Дія.Картки" (сейчас "Дія.Картка" доступна исключительно для оплаты по телефону);

либо на другую карту со специальным режимом использования.

При этом потратить эти средства можно в течение полугода с момента зачисления.

В завершение украинцам напомнили, что такая помощь предоставляется для приобретения:

теплых вещей;

лекарств;

витаминов.

"В этом году планируется, что единовременную выплату получат более 660 тысяч граждан. В бюджет на эти выплаты заложили 4,3 млрд гривен", - подытожили в министерстве.