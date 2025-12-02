Более 50 тысяч заявок уже подтверждено: кто и как может получить "зимние" 6500 гривен

Программа единовременной выплаты в размере 6500 гривен для наиболее незащищенных категорий населения стартовала в Украине 21 ноября. По состоянию на сегодня получили подтверждение (согласование) уже более 50 тысяч заявок граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.
Согласно информации Минсоцполитики, по состоянию на вторник, 2 декабря, на получение 6500 гривен "зимней" помощи от государства уже подали свои заявки 293 941 человек:
Речь идет о программе единовременной выплаты в размере 6500 гривен для наиболее незащищенных категорий населения Украины.
При этом более 50 тысяч - 51 931 заявление - уже прошли согласование (получили подтверждение).
Украинцам рассказали, что подать заявление на дополнительную "зимнюю" поддержку можно до 17 декабря 2025 года.
Сделать это могут граждане, которые входят в следующие категории:
Для того чтобы получить "зимние" 6500 гривен, необходимо воспользоваться приложением "Дія":
Те из украинцев, которые не пользуются приложением "Дія", могут подать письменную заявку на единовременную выплату в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Работники ПФУ помогут:
В Минсоцполитики объяснили, что средства (единовременная выплата в размере 6500 гривен) поступят:
При этом потратить эти средства можно в течение полугода с момента зачисления.
В завершение украинцам напомнили, что такая помощь предоставляется для приобретения:
"В этом году планируется, что единовременную выплату получат более 660 тысяч граждан. В бюджет на эти выплаты заложили 4,3 млрд гривен", - подытожили в министерстве.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине стартовала вторая волна выплат "Зимней поддержки" (1000 гривен от государства) и рассказывали, на что украинцы тратят полученные средства чаще всего.
Кроме того, мы объясняли, что и "Зимняя поддержка", и "зимние" 6500 гривен - лишь часть комплексного пакета решений, которые правительство Украины реализует по поручению президента (с целью поддержки людей во время сложного зимнего периода во время полномасштабной войны).
В целом же государственная программа поддержки граждан включает и единовременные выплаты в размере 1000 гривен для всех украинцев, и 6500 гривен для особо уязвимых категорий, и возможность воспользоваться бесплатными билетами по программе "3000 километров" от "Укрзализныци".
В рамках этой программы Кабинет министров Украины ввел также фиксированные цены на газ и электроэнергию, перерасчет жилищных субсидий на коммунальные услуги, программы энергоэффективности и поддержки жителей прифронтовых регионов, помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для прохождения отопительного периода.
