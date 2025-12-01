В Украине стартует вторая волна выплат "Зимней поддержки": кто получит 1000 гривен
Сегодня, 1 декабря, в Украине стартует вторая волна выплат гражданам 1000 гривен в рамках президентской программы "Зимняя поддержка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Facebook.
Сколько людей подали заявки на "зимнюю тысячу"
Согласно информации главы правительства, по состоянию на понедельник, 1 декабря, заявки на получение 1000 гривен в рамках президентской программы "Зимняя поддержка" подали уже 14 млн украинцев.
Отмечается при этом, что:
- 11,4 млн заявок - оформили через "Дію" (из них 2,9 млн заявок - на детей);
- более 700 тысяч заявок граждане подали самостоятельно - через "Укрпочту";
- еще для 1,8 млн человек (которые есть в социальном списке), средства будут начислены автоматически.
Кто получит 1000 гривен в ближайшее время
Свириденко сообщила, что сегодня начнется вторая волна выплат тысячи гривен "Зимней поддержки".
"Для тех, кто подался на второй день приема заявок", - объяснила премьер-министр.
Тем временем те украинцы, которые подали заявку на так называемую "зимнюю тысячу" через "Укрпочту", начнут получать средства со Дня святого Николая - 6 декабря 2025 года.
"Подать заявку успеваете до Рождества 24 декабря", - подчеркнула глава правительства.
На что украинцы тратят "Зимнюю поддержку"
В завершение Свириденко поделилась, что 1000 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка" уже получили 3,5 млн человек.
"Мы фиксируем, что люди уже потратили 473 млн гривен", - добавила она.
Уточняется, что больше всего денег люди перечисляют на оплату коммунальных услуг (80%).
Кроме того, в топе расходов граждан:
- книги;
- аптеки;
- донаты на Силы обороны Украины.
Публикация Свириденко (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)
Государственная поддержка украинцев зимой во время войны
Стоит отметить, что "Зимняя поддержка" - это часть комплексного пакета решений, которые правительство Украины реализует по поручению президента (чтобы поддержать людей во время сложного зимнего периода во время полномасштабной войны).
О запуске программы "Зимняя поддержка" премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в своем Facebook в субботу, 15 ноября.
В целом же государственная программа поддержки граждан включает не только возможность получить единовременные выплаты в размере 1000 гривен для всех украинцев, но и 6500 гривен для особо уязвимых категорий.
Доступна также возможность воспользоваться бесплатными билетами по программе "3000 километров" от "Укрзализныци".
Кроме того, в рамках этой программы Кабинет министров Украины ввел:
- фиксированные цены на газ и электроэнергию;
- перерасчет жилищных субсидий на коммунальные услуги;
- программы энергоэффективности и поддержки жителей прифронтовых регионов;
- помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для прохождения отопительного периода и т.д.
