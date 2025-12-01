ua en ru
В Украине стартует вторая волна выплат "Зимней поддержки": кто получит 1000 гривен

Понедельник 01 декабря 2025 10:22
В Украине стартует вторая волна выплат "Зимней поддержки": кто получит 1000 гривен Вторая волна выплат "Зимней поддержки" стартует уже сегодня (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 1 декабря, в Украине стартует вторая волна выплат гражданам 1000 гривен в рамках президентской программы "Зимняя поддержка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Facebook.

Сколько людей подали заявки на "зимнюю тысячу"

Согласно информации главы правительства, по состоянию на понедельник, 1 декабря, заявки на получение 1000 гривен в рамках президентской программы "Зимняя поддержка" подали уже 14 млн украинцев.

Отмечается при этом, что:

  • 11,4 млн заявок - оформили через "Дію" (из них 2,9 млн заявок - на детей);
  • более 700 тысяч заявок граждане подали самостоятельно - через "Укрпочту";
  • еще для 1,8 млн человек (которые есть в социальном списке), средства будут начислены автоматически.

Кто получит 1000 гривен в ближайшее время

Свириденко сообщила, что сегодня начнется вторая волна выплат тысячи гривен "Зимней поддержки".

"Для тех, кто подался на второй день приема заявок", - объяснила премьер-министр.

Тем временем те украинцы, которые подали заявку на так называемую "зимнюю тысячу" через "Укрпочту", начнут получать средства со Дня святого Николая - 6 декабря 2025 года.

"Подать заявку успеваете до Рождества 24 декабря", - подчеркнула глава правительства.

На что украинцы тратят "Зимнюю поддержку"

В завершение Свириденко поделилась, что 1000 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка" уже получили 3,5 млн человек.

"Мы фиксируем, что люди уже потратили 473 млн гривен", - добавила она.

Уточняется, что больше всего денег люди перечисляют на оплату коммунальных услуг (80%).

Кроме того, в топе расходов граждан:

  • книги;
  • аптеки;
  • донаты на Силы обороны Украины.

В Украине стартует вторая волна выплат &quot;Зимней поддержки&quot;: кто получит 1000 гривенПубликация Свириденко (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)

Государственная поддержка украинцев зимой во время войны

Стоит отметить, что "Зимняя поддержка" - это часть комплексного пакета решений, которые правительство Украины реализует по поручению президента (чтобы поддержать людей во время сложного зимнего периода во время полномасштабной войны).

О запуске программы "Зимняя поддержка" премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в своем Facebook в субботу, 15 ноября.

В целом же государственная программа поддержки граждан включает не только возможность получить единовременные выплаты в размере 1000 гривен для всех украинцев, но и 6500 гривен для особо уязвимых категорий.

Доступна также возможность воспользоваться бесплатными билетами по программе "3000 километров" от "Укрзализныци".

Кроме того, в рамках этой программы Кабинет министров Украины ввел:

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцам оформить "Зимнюю поддержку" (чтобы получить 1000 гривен от государства) и на что именно можно тратить эти деньги.

Читайте также, как в Украине повышают выплаты для приемных семей и сколько будут платить с 2026 года.

