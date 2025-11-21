ua en ru
Пт, 21 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Украинцы уже могут подать заявку на 6500 гривен в рамках "зимней поддержки", - Свириденко

Украина, Пятница 21 ноября 2025 11:29
UA EN RU
Украинцы уже могут подать заявку на 6500 гривен в рамках "зимней поддержки", - Свириденко Иллюстративное фото: незащищенные категории населения могут получить 6500 гривен (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине с 21 ноября стартовал прием заявок на "Зимнюю поддержку" для незащищенных категорий населения. Некоторые категории населения могут получить выплату в 6500 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Эта часть "Зимней поддержки" рассчитана на украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Кто может получить 6500 гривен от государства:

  • дети под опекой или попечительством;
  • дети с инвалидностью, а также дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);
  • люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;
  • дети из числа ВПЛ, которые получают выплату на проживание;
  • дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;
  • одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход.

Украинцы уже могут подать заявку на 6500 гривен в рамках &quot;зимней поддержки&quot;, - СвириденкоФото: Telegram

"Получить помощь можно двумя способами - онлайн через приложение "Дія" или офлайн в отделении Пенсионного фонда. Начисление осуществляет Пенсионный фонд Украины", - отметила Свириденко.

Как получить выплату через "Дію":

  1. Перейти в приложении в раздел "Зимняя поддержка";
  2. Выбрать получателя;
  3. Оформить выплаты на Дия.Карту.

Как получить выплату оффлайн через ПФУ:

  1. Прийти в ближайшее отделение Пенсионного фонда;
  2. Подготовить карточку или Дія.Карту;
  3. Оформить заявление на получение выплаты с помощью сотрудника;
  4. Дождаться, пока выплата придет на специальный счет.

Украинцы уже могут подать заявку на 6500 гривен в рамках &quot;зимней поддержки&quot;, - СвириденкоФото: Telegram

При этом выплата поступит на текущий счет со специальным режимом использования (при условии его наличия в банке), или на Дія.Карту. Деньги можно будет потратить в течение 180 дней с момента зачисления, но только на определенный перечень товаров и услуг - приобретение лекарственных средств, одежды, обуви, витаминов и тому подобное.

"Зимняя поддержка" в 2025 году

Программа "Зимняя поддержка" в 2025 году предусматривает одноразовую денежную помощь в размере 1000 гривен для всех украинцев. Заявку на получение помощи подавать можно двумя способами: онлайн через приложение "Дія" с 15 ноября или письменно в отделениях "Укрпочты" с 18 ноября по 24 декабря 2025 года.

Если подавать заявление в цифровом режиме, через "Дію", то деньги поступают на карту "Национальный кэшбек" в течение 10 дней. Если подавать через "Укрпочту", тогда выплата будет доставлена тем же способом, которым человек получает пенсию или соцвыплаты.

Полученные в рамках программы деньги можно потратить до 30 июня 2026 года на определенный перечень товаров и услуг. Среди них - коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, книги, почтовые услуги или благотворительность.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики Юлия Свириденко Выплаты
Новости
Зеленский обсудит с Трампом мирный план уже на следующей неделе, - Sky News
Зеленский обсудит с Трампом мирный план уже на следующей неделе, - Sky News
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте