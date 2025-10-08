ua en ru
Ср, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Кабмин заморозил цены на газ для украинцев до конца марта

Киев, Среда 08 октября 2025 20:49
UA EN RU
Кабмин заморозил цены на газ для украинцев до конца марта Фото: Юлия Свириденко, премьер Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Цены на газ для бытовых потребителей в Украине не будут менять до 31 марта 2026 года. Кабмин принял соответствующее решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

Свириденко отметила, что правительство работает над обеспечением стабильности для украинцев этой зимой на фоне российских ударов по энергетике.

По ее словам, цель состоит в том, чтобы обеспечить украинцам тепло, свет и предсказуемые тарифы.

"Фиксированная цена на газ для населения и бюджетных учреждений остается неизменной до 31 марта 2026 года", - подчеркнула она.

По ее словам, Кабмин продолжил действие специальных обязательств для субъектов рынка, согласно которым цена на газ будет следующая:

  • для населения - 7 420 гривен за 1 000 кубометров (с НДС).
  • для бюджетных учреждений - 16 390 гривен за 1 000 кубометров (с НДС).

Премьер уточнила, что такой шаг позволит сохранить стабильные тарифы в течение всего отопительного сезона.

Фиксированные цены на газ

Напомним, вчера, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьером Украины Юлией Свириденко.

В частности, по словам главы государства, они со Свириденко договорились, что правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на газ для бытовых потребителей.

Также в ходе совещания обсуждался вопрос наращивания запасов газа на фоне постоянных атак России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юлия Свириденко Цена на газ Отопительный сезон
Новости
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы