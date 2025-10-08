Кабмин заморозил цены на газ для украинцев до конца марта

Цены на газ для бытовых потребителей в Украине не будут менять до 31 марта 2026 года. Кабмин принял соответствующее решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram .

Свириденко отметила, что правительство работает над обеспечением стабильности для украинцев этой зимой на фоне российских ударов по энергетике.

По ее словам, цель состоит в том, чтобы обеспечить украинцам тепло, свет и предсказуемые тарифы.

"Фиксированная цена на газ для населения и бюджетных учреждений остается неизменной до 31 марта 2026 года", - подчеркнула она.

По ее словам, Кабмин продолжил действие специальных обязательств для субъектов рынка, согласно которым цена на газ будет следующая:

для населения - 7 420 гривен за 1 000 кубометров (с НДС).

для бюджетных учреждений - 16 390 гривен за 1 000 кубометров (с НДС).

Премьер уточнила, что такой шаг позволит сохранить стабильные тарифы в течение всего отопительного сезона.