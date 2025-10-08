Кабмин заморозил цены на газ для украинцев до конца марта
Цены на газ для бытовых потребителей в Украине не будут менять до 31 марта 2026 года. Кабмин принял соответствующее решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.
Свириденко отметила, что правительство работает над обеспечением стабильности для украинцев этой зимой на фоне российских ударов по энергетике.
По ее словам, цель состоит в том, чтобы обеспечить украинцам тепло, свет и предсказуемые тарифы.
"Фиксированная цена на газ для населения и бюджетных учреждений остается неизменной до 31 марта 2026 года", - подчеркнула она.
По ее словам, Кабмин продолжил действие специальных обязательств для субъектов рынка, согласно которым цена на газ будет следующая:
- для населения - 7 420 гривен за 1 000 кубометров (с НДС).
- для бюджетных учреждений - 16 390 гривен за 1 000 кубометров (с НДС).
Премьер уточнила, что такой шаг позволит сохранить стабильные тарифы в течение всего отопительного сезона.
Фиксированные цены на газ
Напомним, вчера, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьером Украины Юлией Свириденко.
В частности, по словам главы государства, они со Свириденко договорились, что правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на газ для бытовых потребителей.
Также в ходе совещания обсуждался вопрос наращивания запасов газа на фоне постоянных атак России.