Поддержку во время отопительного сезона расширят: кто сможет получить 8 тысяч гривен

Министерство социальной политики семьи и единства Украины подготовило изменения в социальной поддержке внутренне перемещенных лиц. Речь идет о поддержке населения во время отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина.

Цель проекта - обеспечить справедливую помощь всем ВПО независимо от места проживания.

Компенсация расходов на твердое топливо

Сейчас единовременную помощь на приобретение твердого печного топлива за счет международных организаций получают жители прифронтовых регионов. В то же время ВПО, которые живут в других областях, также нуждаются в поддержке.

Проект постановления предусматривает предоставление компенсаций таким семьям из государственного бюджета. Также документ урегулирует вопрос, чтобы избежать дублирования выплат из бюджета и средств международных доноров.

Изменения в порядок субсидий и льгот

Планируется внести изменения в Положение о назначении жилищных субсидий и Порядок предоставления льгот. Если домохозяйство получило помощь от международных организаций, оно сможет дополнительно обратиться за субсидией или льготой на оплату коммунальных услуг.

Также с 2026/27 года уточнится порядок расчета субсидий и льгот, чтобы избежать двойных выплат.

Кто получит дополнительную поддержку

В сезоне 2025 года планируется выделить средства из бюджета для ВПО, которые являются получателями льгот или субсидий на топливо и проживают во всех областях Украины. Исключением станут только те домохозяйства в прифронтовых регионах, которые уже получат помощь от международных организаций.

По оценкам Пенсионного фонда, количество таких семей составляет 32,3 тысячи.

Расходы государственного бюджета

В сезоне 2024/25 года средний размер дополнительной помощи составлял 8 тысяч гривен. По новым расчетам на 2025 год на это может уйти более 258 млн гривен.

Средства планируют выделить в рамках бюджетной программы на выплату субсидий и льгот гражданам.