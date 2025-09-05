ua en ru
Поддержку во время отопительного сезона расширят: кто сможет получить 8 тысяч гривен

Украина, Пятница 05 сентября 2025 11:53
UA EN RU
Поддержку во время отопительного сезона расширят: кто сможет получить 8 тысяч гривен Фото: Помощь для ВПЛ будут выплачивать во всех областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики семьи и единства Украины подготовило изменения в социальной поддержке внутренне перемещенных лиц. Речь идет о поддержке населения во время отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина.

Цель проекта - обеспечить справедливую помощь всем ВПО независимо от места проживания.

Компенсация расходов на твердое топливо

Сейчас единовременную помощь на приобретение твердого печного топлива за счет международных организаций получают жители прифронтовых регионов. В то же время ВПО, которые живут в других областях, также нуждаются в поддержке.

Проект постановления предусматривает предоставление компенсаций таким семьям из государственного бюджета. Также документ урегулирует вопрос, чтобы избежать дублирования выплат из бюджета и средств международных доноров.

Изменения в порядок субсидий и льгот

Планируется внести изменения в Положение о назначении жилищных субсидий и Порядок предоставления льгот. Если домохозяйство получило помощь от международных организаций, оно сможет дополнительно обратиться за субсидией или льготой на оплату коммунальных услуг.

Также с 2026/27 года уточнится порядок расчета субсидий и льгот, чтобы избежать двойных выплат.

Кто получит дополнительную поддержку

В сезоне 2025 года планируется выделить средства из бюджета для ВПО, которые являются получателями льгот или субсидий на топливо и проживают во всех областях Украины. Исключением станут только те домохозяйства в прифронтовых регионах, которые уже получат помощь от международных организаций.

По оценкам Пенсионного фонда, количество таких семей составляет 32,3 тысячи.

Расходы государственного бюджета

В сезоне 2024/25 года средний размер дополнительной помощи составлял 8 тысяч гривен. По новым расчетам на 2025 год на это может уйти более 258 млн гривен.

Средства планируют выделить в рамках бюджетной программы на выплату субсидий и льгот гражданам.

Помощь в прифронтовых областях

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил порядок выплат помощи жителям прифронтовых территорий. Зимой они смогут получить по 19 400 гривен на отопление.

В 2025 году выплата предусмотрена для жителей Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областей. Помощь смогут получить домохозяйства, которые фактически проживают в жилье с печным отоплением на твердом топливе.

Как сообщало РБК-Украина, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев предоставило 1,04 млрд гривен на обеспечение украинцев углем и дровами во время отопительного сезона 2024-2025 годов.

