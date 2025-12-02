UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Понад 50 тисяч заявок уже погоджено: хто і як може отримати "зимові" 6500 гривень

"Зимові" 6500 гривень від держави розраховані на найбільш незахищені категорії населення (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Програма одноразової виплати у розмірі 6500 гривень для найбільш незахищених категорій населення стартувала в Україні 21 листопада. Станом на сьогодні отримали підтвердження (погодження) вже понад 50 тисяч заявок громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Скільки людей подали заяви на "зимові" 6500 гривень

Згідно з інформацією Мінсоцполітики, станом на вівторок, 2 грудня, на отримання 6500 гривень "зимової" допомоги від держави вже подали свої заявки 293 941 особа:

  • 292 862 заяви - надійшло у застосунку "Дія";
  • 1 112 заяв - було подано через Пенсійний фонд України (ПФУ).

Йдеться про програму одноразової виплати у розмірі 6500 гривень для найбільш незахищених категорій населення України.

При цьому понад 50 тисяч - 51 931 заява - вже пройшли погодження (отримали підтвердження).

До якого числа і хто саме може подати заяву

Українцям розповіли, що подати заяву на додаткову "зимову" підтримку можна до 17 грудня 2025 року.

Зробити це можуть громадяни, які входять до таких категорій:

  • діти до 18 років у малозабезпечених сім'ях;
  • діти із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які є одержувачами допомоги на проживання ВПО;
  • діти, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім'ях;
  • особи з інвалідністю І групи, які є одержувачами допомоги на проживання ВПО;
  • одинокі пенсіонери з пенсією до 9 444 гривень, які отримують надбавку на догляд.

Як подати заяву, щоб отримати 6500 гривень

Для того, щоб отримати "зимові" 6500 гривень, необхідно скористатись застосунком "Дія":

  • переконатися, що додаток оновлено до останньої версії;
  • увійти в нього;
  • обрати "Сервіси";
  • перейти до "Зимова підтримка";
  • увійти у "Зимові 6500 грн";
  • або підтвердити наявність активної "Дія.Картка" (на яку буде зараховано кошти);
  • або відкрити "Дія.Картка" під час формування заяви (якщо її немає, "Дія" запропонує відкрити її онлайн);
  • відправити сформовану заявку.

Ті з українців, які не користуються застосунком "Дія", можуть подати письмову заявку на одноразову виплату у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Працівники ПФУ допоможуть:

  • оформити заявку на "зимові" 6500 гривень;
  • відкрити "Дія.Картку" чи іншу картку зі спеціальним режимом використання у банку.

В який строк і на що можна витратити виплату

У Мінсоцполітики пояснили, що кошти (одноразова виплата у розмірі 6500 гривень) надійдуть:

  • або на рахунок зі спеціальним режимом використання "Дія.Картки" (наразі "Дія.Картка" доступна виключно для оплати телефоном);
  • або на іншу картку зі спеціальним режимом використання.

При цьому витратити ці кошти можна впродовж пів року з моменту зарахування.

Насамкінець українцям нагадали, що така допомога надається для придбання:

  • теплих речей;
  • ліків;
  • вітамінів.

"Цього року планується, що одноразову виплату отримають понад 660 тисяч громадян. У бюджет на ці виплати заклали 4,3 млрд гривень", - підсумували у міністерстві.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні стартувала друга хвиля виплат "Зимової підтримки" (1000 гривень від держави) і розповідали, на що українці витрачають отримані кошти найчастіше.

Крім того, ми пояснювали, що і "Зимова підтримка", і "зимові" 6500 гривень - лише частина комплексного пакета рішень, які уряд України реалізує за дорученням президента (з метою підтримки людей під час складного зимового періоду в час повномасштабної війни).

В цілому ж державна програма підтримки громадян включає і одноразові виплати у розмірі 1000 гривень для всіх українців, і 6500 гривень для особливо вразливих категорій, і можливість скористатися безкоштовними квитками за програмою "3000 кілометрів" від "Укрзалізниці".

У межах цієї програми Кабінет міністрів України запровадив також фіксовані ціни на газ та електроенергію, перерахунок житлових субсидій на комунальні послуги, програми енергоефективності й підтримки мешканців прифронтових регіонів, допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) для проходження опалювального періоду.

Читайте також, як швидко записатись до сервісного центру ПФУ онлайн.

