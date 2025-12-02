Понад 50 тисяч заявок уже погоджено: хто і як може отримати "зимові" 6500 гривень

Програма одноразової виплати у розмірі 6500 гривень для найбільш незахищених категорій населення стартувала в Україні 21 листопада. Станом на сьогодні отримали підтвердження (погодження) вже понад 50 тисяч заявок громадян.
Згідно з інформацією Мінсоцполітики, станом на вівторок, 2 грудня, на отримання 6500 гривень "зимової" допомоги від держави вже подали свої заявки 293 941 особа:
Йдеться про програму одноразової виплати у розмірі 6500 гривень для найбільш незахищених категорій населення України.
При цьому понад 50 тисяч - 51 931 заява - вже пройшли погодження (отримали підтвердження).
Українцям розповіли, що подати заяву на додаткову "зимову" підтримку можна до 17 грудня 2025 року.
Зробити це можуть громадяни, які входять до таких категорій:
Для того, щоб отримати "зимові" 6500 гривень, необхідно скористатись застосунком "Дія":
Ті з українців, які не користуються застосунком "Дія", можуть подати письмову заявку на одноразову виплату у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.
Працівники ПФУ допоможуть:
У Мінсоцполітики пояснили, що кошти (одноразова виплата у розмірі 6500 гривень) надійдуть:
При цьому витратити ці кошти можна впродовж пів року з моменту зарахування.
Насамкінець українцям нагадали, що така допомога надається для придбання:
"Цього року планується, що одноразову виплату отримають понад 660 тисяч громадян. У бюджет на ці виплати заклали 4,3 млрд гривень", - підсумували у міністерстві.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні стартувала друга хвиля виплат "Зимової підтримки" (1000 гривень від держави) і розповідали, на що українці витрачають отримані кошти найчастіше.
Крім того, ми пояснювали, що і "Зимова підтримка", і "зимові" 6500 гривень - лише частина комплексного пакета рішень, які уряд України реалізує за дорученням президента (з метою підтримки людей під час складного зимового періоду в час повномасштабної війни).
В цілому ж державна програма підтримки громадян включає і одноразові виплати у розмірі 1000 гривень для всіх українців, і 6500 гривень для особливо вразливих категорій, і можливість скористатися безкоштовними квитками за програмою "3000 кілометрів" від "Укрзалізниці".
У межах цієї програми Кабінет міністрів України запровадив також фіксовані ціни на газ та електроенергію, перерахунок житлових субсидій на комунальні послуги, програми енергоефективності й підтримки мешканців прифронтових регіонів, допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) для проходження опалювального періоду.
