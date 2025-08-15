Новый банк в "Дія.Картка": кто может ее открыть и как пользоваться услугой
Перечень банков, с которыми сотрудничает "Дія.Картка", был расширен. Партнером услуги стал àбанк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії" в Facebook.
Зачем нужна "Дія.Картка"
"Дія.Картка" - это новая цифровая услуга, позволяющая получать все государственные выплаты на одну мультисчетную карту.
По сути, это универсальная карта для всех государственных выплат, благодаря которой все целевые и нецелевые выплаты, а также личные средства можно хранить "в одном месте".
Ранее украинцам уже объясняли, что "Дія.Картка" имеет:
- отдельные счета для целевых государственных программ - "єКнига" и "Ветеранский спорт";
- общий счет - для помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), начисления пенсии и т.д.
"Дія.Картка" - удобная цифровая услуга (скриншот: youtube.com/@Diia)
Для каких программ работает услуга
В целом пользоваться "Дія.Карткой" можно для таких программ:
- "єКнига";
- "єМалятко";
- "Ветеранский спорт";
- "Помощь по безработице";
- "Помощь ВПЛ";
- "Пенсии";
- "Международная помощь";
- "Военные облигации";
- "Возврат вкладов".
Кроме того, скоро появится еще одна - "Пакет школьника".
"А для программ "єВідновлення" и "Национальный кэшбек" карты остаются отдельными", - уточнили в пресс-службе "Дії".
Как можно тратить деньги со спецсчетов
С "Дія.Картка" тратить деньги со специальных счетов программ можно полностью.
Если же при оплате той или иной покупки их не будет хватать - разницу автоматически доплачивать со своего личного счета.
Так, например, если книга стоит 1000 гривен, а на счету программы "єКнига" - 908 гривен, то:
- 908 гривен спишутся со счета программы;
- 92 гривны - с вашего личного баланса на карте.
Какие банки уже являются партнерами услуги
По состоянию на пятницу, 15 августа, партнерами услуги "Дія.Картка" являются такие банки:
- "ПриватБанк";
- Monobank;
- "Банк Кредит Дніпро";
- "А-Банк" (àбанк).
"Со временем перечень доступных банков для оформления карты будет увеличиваться", - отметили в пресс-службе "Дії".
Кто и как может оформить "Дія.Картку"
Оформить "Дія.Картку" могут:
- совершеннолетние украинцы;
- с подтвержденным РНОКПП.
Кому доступна "Дія.Картка" (скриншот: youtube.com/@Diia)
Сделать это можно:
- либо в приложении банка-партнера;
- либо в приложении "Дія".
Для того чтобы открыть "Дія.Картку" через "Дію", нужно:
- обновить приложение "Дія";
- авторизоваться;
- перейти в раздел "Сервисы";
- найти пункт "Дія.Картка";
- выбрать банк;
- подписать согласие "Дія.Підписом".
Публикация "Дії" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)
Напомним, ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что универсальный инструмент для получения государственных выплат - "Дія.Картка" - со временем будет доступен в банках, которые сотрудничают с платформой "Дія" и охватит большинство граждан, имеющих право на социальные выплаты.
Кроме того, "Дія" запускает бета-тест новой комплексной услуги - Базовой социальной помощи.
