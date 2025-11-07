Бесплатные 3000 км от "Укрзализныци": где искать билеты и когда они станут доступны

Пилотный проект "УЗ 3000" уже в декабре этого года запустят на прифронтовые маршруты, а в январе-феврале и на другие направления. Инициатива будет доступна как для взрослых, так и для детей на плацкарты и купе, но не будет действовать на билеты премиального класса и за границу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского во время встречи с журналистами.

Когда стартует программа

В "Укрзализныце" отмечают, что еще дорабатывают формат реализации программы "УЗ 3000", но уже сейчас известно, что пилотный проект должны запустить в этом декабре. Он будет действовать на маршруты, которые курсируют на прифронтовые территории. Таким образом хотят предоставить возможность украинцам встретится с родными, которые служат.

Далее предполагается, что на другие направления программа заработает в январе, когда спадет активность после праздников, и будет действовать в течение февраля. По результатам этих месяцев руководство "УЗ", будет рассматривать дальнейший формат программы. По предварительной информации "бесплатные километры" также будут доступны в октябре и ноябре.

"Программа "УЗ 3000 километров" - это маленький элемент гораздо большей истории о том, что впервые государство начинает системно финансировать пассажирские перевозки. Почему 3000? Потому что это равно расстоянию нашему самому длинному на сегодня маршруту (из Запорожья в Ужгород, - Ред.). Это не просто символизм, это означает, что все в равных условиях, каждый украинец сможет воспользоваться программой", - заявил Перцовский.

Какие преимущества предоставляет программа (скриншот из презентации "УЗ")

Кто сможет ею воспользоваться и какие билеты будут доступны

Программа "УЗ" 3000" будет доступна всем взрослым, а также детям, которым билеты смогут "купить" родители через свои аккаунты в "УЗ". Предполагается, что каждый сможет получить до 4 билетов. Соответственно, 3000 км являются условными.

Ежемесячно "УЗ" сможет выставлять 200-250 тысяч билетов "на премиальные километры". Их будут предоставлять в рейсах, в которых обычно не продаются полностью. Инициатива будет доступна на плацкарты и купе, но не будет действовать на СВ и первый класс. "Бесплатные километры" также не будут действовать на зарубежные поездки.

Как будет работать программа (скриншот из презентации УЗ)

Где и как искать билеты

Билет с "бесплатными километрами" можно будет "купить" через приложение "УЗ".

"В приложении "УЗ" появится пункт с бонусными километрами. Далее на определенные маршруты во внепиковые периоды будут доступны определенное количество билетов. Будет возможность отфильтровать и увидеть рейсы, которые доступны по программе. Затем при расчете списываются средства не с банковской карты, а списываются из этих километров", - пояснил Перцовский.

"УЗ" сейчас разрабатывает механизм, чтобы украинцы, которые не имеют смартфонов, также смогли воспользоваться программой. Один из основных вариантов - можно будет обратиться в специальные центры, где работники "УЗ", помогут подобрать бесплатные билеты.

Также Перцовский добавил, что сейчас в компании сейчас решают, оставлять ли минимальные платежи вроде страхового.

"Это минимальная оплата - 1-2 гривны, но мы целимся на то, чтобы реализовать так, как было задумано. То есть, чтобы было вообще бесплатно", - добавил глава правления "УЗ".

По словам Перцовского, "УЗ" будет оценивать результаты пилотного проекта и в дальнейшем возможны еще будут изменения. В частности, компания рассматривает вариант запуска "бесплатных километров" и в пиковые сезоны, но в будние дни или на рейсы, которые не до конца распродаются. Также в "УЗ" отмечают, что разработают механизм, чтобы "перекупы" не смогли воспользоваться программой.