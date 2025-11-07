ua en ru
Украинцам пересчитали субсидии: как узнать размер выплат на отопительный сезон

Пятница 07 ноября 2025 06:40
Украинцам пересчитали субсидии: как узнать размер выплат на отопительный сезон Фото: Субсидия на коммунальные услуги в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) провел перерасчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ПФУ.

Как отмечается, посмотреть размер начисленной субсидии можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ в разделе "Моя субсидия".

Выплата за октябрь проведена в ноябре - с учетом начала отопительного сезона с 16 октября (16 дней). В расчет включены услуги по отоплению жилья - индивидуальное газовое, электрическое или централизованное теплоснабжение.

Как подать заявление на субсидию

Если вы имеете право на субсидию, но еще не обращались за ней, сделать это можно:

  • онлайн - через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд Украины";
  • лично - в любом сервисном центре Фонда;
  • по почте - в адрес территориального органа ПФУ.

Если документы поданы до 30 ноября (включительно), субсидию назначат с начала отопительного периода. Если же обращение состоится после 1 декабря, начисление начнется с месяца подачи заявления.

Напомним, большинству домохозяйств субсидию на отопительный период назначат автоматически, а тем, кто оформляет субсидию впервые или изменил состав семьи, нужно подать заявление до 30 ноября. Сделать это можно онлайн, по почте или в сервисном центре ПФУ.

Также РБК-Украина рассказывало, что ВПЛ могут получить субсидию не только за аренду квартиры или дома, но и комнаты. Для этого нужно заключить договор найма, подать заявление и указать площадь арендованной комнаты. Размер выплаты определяют индивидуально в зависимости от доходов, количества членов семьи и стоимости аренды.

Пенсионный фонд Украины Отопительный сезон Субсидии
