Должен прийти push в "Дії": кто получит "зимние" 6500 гривен и на что можно потратить

Украина, Четверг 06 ноября 2025 18:31
UA EN RU
Должен прийти push в "Дії": кто получит "зимние" 6500 гривен и на что можно потратить Фото: министр социальной политики Украины Денис Улютин (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Украинцы из уязвимых категорий населения получат 6500 гривен в рамках "Зимней поддержки" автоматически - через "Дію". Потратить помощь можно будет на утвержденный перечень товаров.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сказал министр социальной политики Денис Улютин в эфире телемарафона.

Улютин подтвердил, что 6500 гривен в рамках "Зимней поддержки" получат исключительно граждане из наиболее уязвимых слоев населения:

  • дети из приемных семей;
  • дети, которые находятся под опекой и попечительством (в том числе в ДДСТ);
  • дети из малообеспеченных семей;
  • дети с инвалидностью;
  • люди с инвалидностью 1-й группы, в том числе из числа ВПЛ;
  • одинокие пенсионеры.

"Все эти люди уже сейчас получают или льготы, или субсидии, и поэтому они уже идентифицированы и проверены относительно того, что они действительно в сложных жизненных обстоятельствах", - пояснил министр.

Он добавил, что на эту программу предусмотрели 4,4 млрд гривен, помощь могут получить примерно 660 тысяч человек. В приложении "Дія" им придет push-уведомление, что они соглашаются получить помощь от государства. После того, как получатель согласится, средства зачислят на специальную "Дія"-карточку.

"В случае если сообщение не пришло, или они еще открывали специальную "Дія"-карточку, они могут обратиться в отделение Пенсионного фонда, чтобы подтвердить желание получить такую помощь", - пояснил Улютин.

При этом использовать выплату можно будет в течение шести месяцев после поступления и на специально определенный перечень товаров - в частности на одежду, обувь и лекарства. Будут существовать определенные лимиты использования средств по направлениям.

"Программа заработает с 1 декабря. И подать заявку, если push-сообщение не пришло, можно будет до середины декабря", - резюмировал Улютин.

"Зимняя поддержка 2025": что известно

Отметим, 5 ноября премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что Кабинет министров Украины утвердил выплату единовременной денежной помощи в 6500 гривен для уязвимых категорий населения. Выплаты будут осуществлять в рамках "Зимней поддержки" для украинцев.

Президент Владимир Зеленский еще 1 ноября поручил правительству подготовить комплексную программу "зимней поддержки" для населения. Образцом стала программа, которая действовала в 2024 году.

При этом выплаты будут двух типов. Большинство украинцев получит выплату в размере 1000 гривен: их будут раздавать всем, кто обратится за поддержкой к государству. Заявления от таких людей будут принимать с ноября.

