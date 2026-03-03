Украина получила первый транш от МВФ: на что направят средства

Украина получила первый транш финансовой помощи от МВФ в размере 1,5 млрд долларов. Деньги будут потрачены на приоритетные расходы бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Украина сегодня получила первый транш от МВФ по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования. 1,5 млрд долларов зачислены и будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности", - отметила Свириденко.

По ее словам, общий объем программы составляет 8,1 млрд долларов. В общем, с начала полномасштабной войны Украина привлекла в госбюджет 14,9 млрд долларов финансовой поддержки от МВФ.

"Мы продолжаем выполнение согласованных реформ, направленных на сохранение макроэкономической стабильности, укрепление государственных институтов и продвижение курса на европейскую интеграцию", - добавила глава правительства.