Перемога Усика, Джонсон у Києві та загроза для ЗАЕС: головне за тиждень

Усик переміг Джошуа

Олександр Усик став переможцем у реванші з Ентоні Джошуа за рішенням суддів. 21 серпня український боксер захистив чемпіонські титули IBF, WBA, WBO, IBO у бою з британцем.

Щоб здобути звання абсолютного чемпіона, йому залишилося завоювати пояс WBC, який знаходиться у Тайсона Ф'юрі. Усик закликав Ф'юрі, який завершив кар'єру, повернутися на ринг.

Втрати України на війні

Вперше від початку повномасштабної російської агресії в Генштабі назвали кількість втрат серед українських військовослужбовців. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на війні загинуло майже 9 тисяч захисників України.

Міста затягнуло смогом

Протягом 22-23 серпня хмара пилу накрила Київ та область. Також у ці дні смог був у Миколаївській та Херсонській областях. Вітер приніс пил із Каспійської низовини. Через сильне забруднення повітря людям рекомендували якомога рідше виходити на вулицю та закрити вікна.

Анджей Дуда у Києві

Польський президент Анджей Дуда приїхав до України 23 серпня. Дуда виступив на відкритті саміту Кримської платформи і анонсував візит до Криму після його деокупації. Також глава Польщі закликав повністю демонтувати газопровід "Північний потік-2" та припинити будь-який бізнес із Росією.

Візит Бориса Джонсона

Прем'єр-міністр Великої Британії відвідав Київ уже втретє з початку війни. Візит відбувся у День Незалежності. Борис Джонсон зустрівся з Володимиром Зеленським і оголосив про новий пакет військової допомоги понад 63 млн доларів.

Також британський прем'єр заявив, що якщо РФ переможе у війні проти України, жодна держава не почуватиметься у безпеці. На думку Джонсона, проведення переговорів із Росією на даний момент стало б катастрофою для всього світу.

6 млрд доларів від США

Сполучені Штати надали найбільший пакет оборонної та фінансової допомоги Україні на загальну суму майже 6 млрд доларів.

У рамках військової підтримки на 2,98 млрд доларів у найближчі місяці українським військовим передадуть системи ППО NASAMS та боєприпаси до них, 245 тисяч снарядів для артилерії 155-мм, радари, безпілотники-розвідники Puma. Водночас низка позицій у оголошеній допомозі не розкривається.

Також міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що 24 серпня Україна отримала від США ще 3 млрд доларів для підтримки бюджету. Допомога надається у формі безповоротного гранту через механізм Світового банку.

Байден подзвонив Зеленському

25 серпня президенти обговорили хід поставок американських озброєнь, можливе проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях, санкції проти Росії, провокації окупантів на Запорізькій АЕС.

Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за підтримку України та запропонував посилити співпрацю з питань відновлення зруйнованої інфраструктури нашої країни.

Кримська платформа

Саміт Кримської платформи через війну пройшов онлайн, і цього року зібрав понад 60 представників держав та міжнародних організацій. Учасники заходу зробили низку важливих заяв:

Володимир Зеленський заявив, що зараз жодних переговорів із Росією не може бути, і Україна сама вирішить, яким шляхом повертати Крим.

Глава Кабміну Денис Шмигаль презентував концепцію відновлення півострова і заявив про плани перетворити Крим на "квітучий сад".

Генсек НАТО підтвердив подальшу підтримку України, але попередив про тяжку зиму.

Прем'єр Канади повідомив про нові санкції проти РФ.

Президент Туреччини заявив, що ніколи не визнає російської окупації територій України, зокрема Криму.

"Тривожний" День Незалежності

На тлі загрози масованих обстрілів урочистості на День Незалежності в країні скасували. У багатьох містах посилили комендантську годину, у Києві скоротили час роботи громадського транспорту.

Святковий день став рекордним за кількістю тривог – їх було близько 200 по областях. Стільки ж разів у небо піднімалися бомбардувальники РФ.

Загалом війська окупанта обстріляли 58 населених пунктів. Було завдано ударів по Миргороду, Шепетівському району Хмельницької області. Найтрагічнішою стала атака на Дніпропетровщині.

Обстріл поїзда на станції Чаплине

24 серпня ворог завдав ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Ракети влучили у приватний будинок, господарські споруди та залізничну станцію. Були пошкоджені машини та пасажирські вагони потяга.

Внаслідок удару загинули 25 людей, серед них двоє дітей - 11 та 6 років. Самі росіяни заявили, що ракетами "Іскандер" нібито знищили військовий ешелон на станції.

Шойгу повідомив про "уповільнення військової операції"

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що "спецоперація" в Україні нібито "йде за планом", а "уповільнення" темпів наступу зумовлене прагненням звести до мінімуму жертви серед мирного населення.

У відповідь на це в українському Міністерстві оборони назвали Шойгу "королем жестів доброї волі" та зазначили, що наші військові зроблять усе, щоб перетворити так зване "уповільнення" окупантів на відступ.

Путін наказав збільшити чисельність армії РФ

Глава Кремля видав указ про збільшення кількості військовослужбовців на 137 тисяч осіб із 2023 року. Загалом штатна чисельність збройних сил має становити 2,04 одиниці, з них 1,15 млн - безпосередньо солдати.

В українському оборонному відомстві відреагували на рішення Путіна порадою закупити додаткові мішки для 2 млн трупів. А в Інституті вивчення війни вважають, що своїм наказом лідер РФ хоче уникнути повної мобілізації, але йому не вдасться досягти навіть тієї кількості солдатів, що заявлена в указі.

ЗАЕС зупинили вперше в історії

25 серпня Запорізька АЕС була повністю знеструмлена внаслідок дій окупантів. Проте загрози радіаційній безпеці не виникло. Місцева влада закликала населення не приймати йод, але розробила план дій на випадок аварії на ЗАЕС.

Один із енергоблоків вдалось запустити через добу. В "Енергоатомі" повідомили, що йде набір потужності, станція виробляє електроенергію для потреб України.

На тлі загострення ситуації на ЗАЕС стало відомо, що наступного тижня на станцію мають прибути інспектори МАГАТЕ, щоб контролювати безпечну роботу станції.

Окуповані міста без світла та води

Через ворожі обстріли ліній електропередач 25 серпня окуповані території Запорізької та Херсонської областей залишилися без електрики та водопостачання. Також виникли проблеми з мобільним зв'язком.

Ремонтним службам протягом дня вдалося розпочати роботи з відновлення електромереж у ряді окупованих міст.